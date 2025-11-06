Informacje o cenie WhaleAI (WHAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.151713 $ 0.151713 $ 0.151713 Minimum 24h $ 0.172351 $ 0.172351 $ 0.172351 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.151713$ 0.151713 $ 0.151713 Maksimum 24h $ 0.172351$ 0.172351 $ 0.172351 Historyczne maksimum $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 Najniższa cena $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 Zmiana ceny (1H) -0.04% Zmiana ceny (1D) -10.29% Zmiana ceny (7D) -9.01% Zmiana ceny (7D) -9.01%

Aktualna cena WhaleAI (WHAI) wynosi $0.152103. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WHAI wahał się między $ 0.151713 a $ 0.172351, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WHAI w historii to $ 0.532364, a najniższy to $ 0.068646.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WHAI zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -10.29% w ciągu 24 godzin i o -9.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WhaleAI (WHAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 152.50K$ 152.50K $ 152.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 152.50K$ 152.50K $ 152.50K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WhaleAI wynosi $ 152.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WHAI w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 152.50K.