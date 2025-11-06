GiełdaDEX+
Aktualna cena WestTech Security Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WST łatwo w MEXC już teraz.

Cena WestTech Security Token (WST)

Aktualna cena 1 WST do USD:

$0.00028758
$0.00028758
0.00%1D
USD
WestTech Security Token (WST) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie WestTech Security Token (WST) (USD)

$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0

$ 0.085558

Aktualna cena WestTech Security Token (WST) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WST w historii to $ 0.085558, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WST zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

$ 6.53K
$ 6.53K$ 6.53K

$ 43.14K
$ 43.14K$ 43.14K

22.72M
22.72M 22.72M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WestTech Security Token wynosi $ 6.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WST w obiegu wynosi 22.72M, przy całkowitej podaży 150000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.14K.

Historia ceny WestTech Security Token (WST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WestTech Security Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WestTech Security Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WestTech Security Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WestTech Security Token do USD wyniosła $ 0.

Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest WestTech Security Token (WST)

WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny WestTech Security Token (w USD)

Jaka będzie wartość WestTech Security Token (WST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WestTech Security Token (WST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WestTech Security Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny WestTech Security Token!

WST na lokalne waluty

Zrozumienie tokenomiki WestTech Security Token (WST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WSTjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość WestTech Security Token (WST)?
Aktualna cena WST w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WST do USD?
Aktualna cena WST w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WestTech Security Token?
Kapitalizacja rynkowa dla WST wynosi $ 6.53K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WST w obiegu?
W obiegu WST znajduje się 22.72M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WST?
WST osiąga ATH w wysokości 0.085558 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WST?
WST zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WST wynosi -- USD.
Czy w tym roku WST pójdzie wyżej?
WST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

