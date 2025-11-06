GiełdaDEX+
Aktualna cena weldr to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WLDR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WLDR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WLDR

Informacje o cenie WLDR

Czym jest WLDR

Oficjalna strona internetowa WLDR

Tokenomika WLDR

Prognoza cen WLDR

Cena weldr (WLDR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WLDR do USD:

-8.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
weldr (WLDR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:53:34 (UTC+8)

Informacje o cenie weldr (WLDR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Aktualna cena weldr (WLDR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WLDR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WLDR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WLDR zmieniły się o +0.33% w ciągu ostatniej godziny, o -8.91% w ciągu 24 godzin i o +9.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o weldr (WLDR)

Obecna kapitalizacja rynkowa weldr wynosi $ 13.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WLDR w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 99999999999.99998. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.79K.

Historia ceny weldr (WLDR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny weldr do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny weldr do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny weldr do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny weldr do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-8.91%
30 Dni$ 0-30.78%
60 dni$ 0-69.88%
90 dni$ 0--

Co to jest weldr (WLDR)

@weldrbot is a telegram bot that allows communities to raid posts on the base app and farcaster

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla weldr (WLDR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny weldr (w USD)

Jaka będzie wartość weldr (WLDR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w weldr (WLDR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla weldr.

Sprawdź teraz prognozę ceny weldr!

WLDR na lokalne waluty

Tokenomika weldr (WLDR)

Zrozumienie tokenomiki weldr (WLDR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WLDRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące weldr (WLDR)

Jaka jest dziś wartość weldr (WLDR)?
Aktualna cena WLDR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WLDR do USD?
Aktualna cena WLDR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa weldr?
Kapitalizacja rynkowa dla WLDR wynosi $ 13.79K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WLDR w obiegu?
W obiegu WLDR znajduje się 100.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WLDR?
WLDR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WLDR?
WLDR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WLDR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WLDR wynosi -- USD.
Czy w tym roku WLDR pójdzie wyżej?
WLDR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WLDR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:53:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

