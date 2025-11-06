Informacje o cenie Waveform by Virtuals (WAVE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00537846 Maksimum 24h $ 0.00737439 Historyczne maksimum $ 0.01712062 Najniższa cena $ 0.00486369 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +32.69% Zmiana ceny (7D) +13.12%

Aktualna cena Waveform by Virtuals (WAVE) wynosi $0.00726711. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAVE wahał się między $ 0.00537846 a $ 0.00737439, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAVE w historii to $ 0.01712062, a najniższy to $ 0.00486369.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAVE zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +32.69% w ciągu 24 godzin i o +13.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Waveform by Virtuals (WAVE)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.26M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.26M Podaż w obiegu 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Waveform by Virtuals wynosi $ 7.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAVE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.26M.