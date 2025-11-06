Informacje o cenie WAVE (WAV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02539264$ 0.02539264 $ 0.02539264 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.40% Zmiana ceny (7D) -22.80% Zmiana ceny (7D) -22.80%

Aktualna cena WAVE (WAV) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAV wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAV w historii to $ 0.02539264, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAV zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.40% w ciągu 24 godzin i o -22.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WAVE (WAV)

Kapitalizacja rynkowa $ 68.33K$ 68.33K $ 68.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 211.76K$ 211.76K $ 211.76K Podaż w obiegu 322.68M 322.68M 322.68M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WAVE wynosi $ 68.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAV w obiegu wynosi 322.68M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 211.76K.