Aktualna cena WaterMinder to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WMDR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WMDR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WMDR

Informacje o cenie WMDR

Czym jest WMDR

Oficjalna strona internetowa WMDR

Tokenomika WMDR

Prognoza cen WMDR

Logo WaterMinder

Cena WaterMinder (WMDR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WMDR do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
WaterMinder (WMDR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:29:01 (UTC+8)

Informacje o cenie WaterMinder (WMDR) (USD)

Aktualna cena WaterMinder (WMDR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WMDR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WMDR w historii to $ 0.00259935, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WMDR zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +11.47% w ciągu 24 godzin i o -17.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WaterMinder (WMDR)

Obecna kapitalizacja rynkowa WaterMinder wynosi $ 274.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WMDR w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999952446.31832. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 274.77K.

Historia ceny WaterMinder (WMDR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WaterMinder do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WaterMinder do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WaterMinder do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WaterMinder do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+11.47%
30 Dni$ 0-43.36%
60 dni$ 0-36.89%
90 dni$ 0--

Co to jest WaterMinder (WMDR)

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny WaterMinder (w USD)

Jaka będzie wartość WaterMinder (WMDR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WaterMinder (WMDR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WaterMinder.

Sprawdź teraz prognozę ceny WaterMinder!

WMDR na lokalne waluty

Tokenomika WaterMinder (WMDR)

Zrozumienie tokenomiki WaterMinder (WMDR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WMDRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące WaterMinder (WMDR)

Jaka jest dziś wartość WaterMinder (WMDR)?
Aktualna cena WMDR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WMDR do USD?
Aktualna cena WMDR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WaterMinder?
Kapitalizacja rynkowa dla WMDR wynosi $ 274.77K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WMDR w obiegu?
W obiegu WMDR znajduje się 999.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WMDR?
WMDR osiąga ATH w wysokości 0.00259935 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WMDR?
WMDR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WMDR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WMDR wynosi -- USD.
Czy w tym roku WMDR pójdzie wyżej?
WMDR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WMDR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe WaterMinder (WMDR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

