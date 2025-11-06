Informacje o cenie WaterMinder (WMDR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.05% Zmiana ceny (1D) +11.47% Zmiana ceny (7D) -17.05% Zmiana ceny (7D) -17.05%

Aktualna cena WaterMinder (WMDR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WMDR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WMDR w historii to $ 0.00259935, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WMDR zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +11.47% w ciągu 24 godzin i o -17.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WaterMinder (WMDR)

Kapitalizacja rynkowa $ 274.77K$ 274.77K $ 274.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 274.77K$ 274.77K $ 274.77K Podaż w obiegu 999.95M 999.95M 999.95M Całkowita podaż 999,952,446.31832 999,952,446.31832 999,952,446.31832

Obecna kapitalizacja rynkowa WaterMinder wynosi $ 274.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WMDR w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999952446.31832. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 274.77K.