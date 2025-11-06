GiełdaDEX+
Aktualna cena WATCHDOGS to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WATCH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WATCH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WATCH

Informacje o cenie WATCH

Czym jest WATCH

Oficjalna strona internetowa WATCH

Tokenomika WATCH

Prognoza cen WATCH

Cena WATCHDOGS (WATCH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WATCH do USD:

--
----
+2.80%1D
mexc
USD
WATCHDOGS (WATCH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:52:50 (UTC+8)

Informacje o cenie WATCHDOGS (WATCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+2.83%

-19.14%

-19.14%

Aktualna cena WATCHDOGS (WATCH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WATCH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WATCH w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WATCH zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.83% w ciągu 24 godzin i o -19.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WATCHDOGS (WATCH)

$ 26.31K
$ 26.31K$ 26.31K

--
----

$ 26.31K
$ 26.31K$ 26.31K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WATCHDOGS wynosi $ 26.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WATCH w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.31K.

Historia ceny WATCHDOGS (WATCH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WATCHDOGS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WATCHDOGS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WATCHDOGS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WATCHDOGS do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.83%
30 Dni$ 0-33.05%
60 dni$ 0-54.57%
90 dni$ 0--

Co to jest WATCHDOGS (WATCH)

WatchDogs is the first NFT marketplace built natively on the INK blockchain. From the early days of the network, we’ve been empowering creators and collectors through NFT trading, staking, stats, and AI tools. Focused on innovation and community, WatchDogs brings utility, culture, and discovery together — making INK the home of next-gen NFTs. With our AI agents, staking rewards, and deep integration into the INK ecosystem, we’re here for the long game.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla WATCHDOGS (WATCH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny WATCHDOGS (w USD)

Jaka będzie wartość WATCHDOGS (WATCH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WATCHDOGS (WATCH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WATCHDOGS.

Sprawdź teraz prognozę ceny WATCHDOGS!

WATCH na lokalne waluty

Tokenomika WATCHDOGS (WATCH)

Zrozumienie tokenomiki WATCHDOGS (WATCH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WATCHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące WATCHDOGS (WATCH)

Jaka jest dziś wartość WATCHDOGS (WATCH)?
Aktualna cena WATCH w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WATCH do USD?
Aktualna cena WATCH w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WATCHDOGS?
Kapitalizacja rynkowa dla WATCH wynosi $ 26.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WATCH w obiegu?
W obiegu WATCH znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WATCH?
WATCH osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WATCH?
WATCH zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WATCH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WATCH wynosi -- USD.
Czy w tym roku WATCH pójdzie wyżej?
WATCH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WATCH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:52:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe WATCHDOGS (WATCH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

