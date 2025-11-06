GiełdaDEX+
Aktualna cena Wat to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WAT

Informacje o cenie WAT

Czym jest WAT

Oficjalna strona internetowa WAT

Tokenomika WAT

Prognoza cen WAT

Cena Wat (WAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WAT do USD:

--
----
-7.90%1D
USD
Wat (WAT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Wat (WAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.15%

-7.98%

-27.55%

-27.55%

Aktualna cena Wat (WAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAT zmieniły się o +1.15% w ciągu ostatniej godziny, o -7.98% w ciągu 24 godzin i o -27.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wat (WAT)

$ 165.31K
$ 165.31K$ 165.31K

--
----

$ 165.31K
$ 165.31K$ 165.31K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Wat wynosi $ 165.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAT w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 165.31K.

Historia ceny Wat (WAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wat do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-7.98%
30 Dni$ 0-47.68%
60 dni$ 0-51.69%
90 dni$ 0--

Co to jest Wat (WAT)

$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness.

Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat.

No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Wat (WAT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Wat (w USD)

Jaka będzie wartość Wat (WAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wat (WAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wat!

WAT na lokalne waluty

Tokenomika Wat (WAT)

Zrozumienie tokenomiki Wat (WAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wat (WAT)

Jaka jest dziś wartość Wat (WAT)?
Aktualna cena WAT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WAT do USD?
Aktualna cena WAT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wat?
Kapitalizacja rynkowa dla WAT wynosi $ 165.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WAT w obiegu?
W obiegu WAT znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WAT?
WAT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WAT?
WAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku WAT pójdzie wyżej?
WAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

