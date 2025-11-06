Informacje o cenie Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00132264$ 0.00132264 $ 0.00132264 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.00% Zmiana ceny (1D) -3.72% Zmiana ceny (7D) -25.41% Zmiana ceny (7D) -25.41%

Aktualna cena Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAKEAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAKEAI w historii to $ 0.00132264, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAKEAI zmieniły się o -2.00% w ciągu ostatniej godziny, o -3.72% w ciągu 24 godzin i o -25.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 221.95K$ 221.95K $ 221.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 341.46K$ 341.46K $ 341.46K Podaż w obiegu 650.00M 650.00M 650.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Wakehacker by Virtuals wynosi $ 221.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAKEAI w obiegu wynosi 650.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 341.46K.