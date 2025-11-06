GiełdaDEX+
Aktualna cena Wakehacker by Virtuals to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WAKEAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WAKEAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WAKEAI

Informacje o cenie WAKEAI

Czym jest WAKEAI

Biała księga WAKEAI

Oficjalna strona internetowa WAKEAI

Tokenomika WAKEAI

Prognoza cen WAKEAI

Cena Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WAKEAI do USD:

$0.00034016
$0.00034016$0.00034016
-3.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:52:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132264
$ 0.00132264$ 0.00132264

$ 0
$ 0$ 0

-2.00%

-3.72%

-25.41%

-25.41%

Aktualna cena Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAKEAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAKEAI w historii to $ 0.00132264, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAKEAI zmieniły się o -2.00% w ciągu ostatniej godziny, o -3.72% w ciągu 24 godzin i o -25.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

$ 221.95K
$ 221.95K$ 221.95K

--
----

$ 341.46K
$ 341.46K$ 341.46K

650.00M
650.00M 650.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Wakehacker by Virtuals wynosi $ 221.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAKEAI w obiegu wynosi 650.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 341.46K.

Historia ceny Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wakehacker by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wakehacker by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wakehacker by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wakehacker by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.72%
30 Dni$ 0-9.27%
60 dni$ 0-26.67%
90 dni$ 0--

Co to jest Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Prognoza ceny Wakehacker by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wakehacker by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wakehacker by Virtuals!

WAKEAI na lokalne waluty

Tokenomika Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Zrozumienie tokenomiki Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WAKEAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Jaka jest dziś wartość Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)?
Aktualna cena WAKEAI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WAKEAI do USD?
Aktualna cena WAKEAI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wakehacker by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla WAKEAI wynosi $ 221.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WAKEAI w obiegu?
W obiegu WAKEAI znajduje się 650.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WAKEAI?
WAKEAI osiąga ATH w wysokości 0.00132264 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WAKEAI?
WAKEAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WAKEAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WAKEAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku WAKEAI pójdzie wyżej?
WAKEAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WAKEAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:52:08 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

