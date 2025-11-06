Informacje o cenie WagerFi (WAGER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.37% Zmiana ceny (1D) -2.25% Zmiana ceny (7D) -52.03%

Aktualna cena WagerFi (WAGER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAGER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAGER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAGER zmieniły się o +0.37% w ciągu ostatniej godziny, o -2.25% w ciągu 24 godzin i o -52.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WagerFi (WAGER)

Kapitalizacja rynkowa $ 328.11K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 328.11K Podaż w obiegu 996.05M Całkowita podaż 996,053,382.228389

Obecna kapitalizacja rynkowa WagerFi wynosi $ 328.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAGER w obiegu wynosi 996.05M, przy całkowitej podaży 996053382.228389. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 328.11K.