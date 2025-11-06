Informacje o cenie VOLT (XVM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00254533 $ 0.00254533 $ 0.00254533 Minimum 24h $ 0.00358389 $ 0.00358389 $ 0.00358389 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00254533$ 0.00254533 $ 0.00254533 Maksimum 24h $ 0.00358389$ 0.00358389 $ 0.00358389 Historyczne maksimum $ 0.078437$ 0.078437 $ 0.078437 Najniższa cena $ 0.00145538$ 0.00145538 $ 0.00145538 Zmiana ceny (1H) +3.91% Zmiana ceny (1D) +40.55% Zmiana ceny (7D) +3.77% Zmiana ceny (7D) +3.77%

Aktualna cena VOLT (XVM) wynosi $0.00358378. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XVM wahał się między $ 0.00254533 a $ 0.00358389, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XVM w historii to $ 0.078437, a najniższy to $ 0.00145538.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XVM zmieniły się o +3.91% w ciągu ostatniej godziny, o +40.55% w ciągu 24 godzin i o +3.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VOLT (XVM)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Podaż w obiegu 999.87M 999.87M 999.87M Całkowita podaż 999,867,811.831711 999,867,811.831711 999,867,811.831711

Obecna kapitalizacja rynkowa VOLT wynosi $ 3.58M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XVM w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999867811.831711. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.58M.