Aktualna cena VOLT to 0.00358378 USD. Śledź aktualizacje cen XVM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XVM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XVM

Informacje o cenie XVM

Czym jest XVM

Oficjalna strona internetowa XVM

Tokenomika XVM

Prognoza cen XVM

Logo VOLT

Cena VOLT (XVM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XVM do USD:

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
VOLT (XVM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:28:09 (UTC+8)

Informacje o cenie VOLT (XVM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

Aktualna cena VOLT (XVM) wynosi $0.00358378. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XVM wahał się między $ 0.00254533 a $ 0.00358389, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XVM w historii to $ 0.078437, a najniższy to $ 0.00145538.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XVM zmieniły się o +3.91% w ciągu ostatniej godziny, o +40.55% w ciągu 24 godzin i o +3.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VOLT (XVM)

Obecna kapitalizacja rynkowa VOLT wynosi $ 3.58M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XVM w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999867811.831711. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.58M.

Historia ceny VOLT (XVM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny VOLT do USD wyniosła $ +0.0010339.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny VOLT do USD wyniosła $ -0.0007229168.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny VOLT do USD wyniosła $ -0.0031371263.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny VOLT do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0010339+40.55%
30 Dni$ -0.0007229168-20.17%
60 dni$ -0.0031371263-87.53%
90 dni$ 0--

Co to jest VOLT (XVM)

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla VOLT (XVM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny VOLT (w USD)

Jaka będzie wartość VOLT (XVM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w VOLT (XVM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla VOLT.

Sprawdź teraz prognozę ceny VOLT!

XVM na lokalne waluty

Tokenomika VOLT (XVM)

Zrozumienie tokenomiki VOLT (XVM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XVMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące VOLT (XVM)

Jaka jest dziś wartość VOLT (XVM)?
Aktualna cena XVM w USD wynosi 0.00358378USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XVM do USD?
Aktualna cena XVM w USD wynosi $ 0.00358378. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa VOLT?
Kapitalizacja rynkowa dla XVM wynosi $ 3.58M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XVM w obiegu?
W obiegu XVM znajduje się 999.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XVM?
XVM osiąga ATH w wysokości 0.078437 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XVM?
XVM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00145538 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XVM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XVM wynosi -- USD.
Czy w tym roku XVM pójdzie wyżej?
XVM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XVM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe VOLT (XVM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

