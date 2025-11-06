Informacje o cenie VIVA (VIVA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00421978 $ 0.00421978 $ 0.00421978 Minimum 24h $ 0.00453116 $ 0.00453116 $ 0.00453116 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00421978$ 0.00421978 $ 0.00421978 Maksimum 24h $ 0.00453116$ 0.00453116 $ 0.00453116 Historyczne maksimum $ 0.01138801$ 0.01138801 $ 0.01138801 Najniższa cena $ 0.00199132$ 0.00199132 $ 0.00199132 Zmiana ceny (1H) +0.40% Zmiana ceny (1D) +4.46% Zmiana ceny (7D) -14.00% Zmiana ceny (7D) -14.00%

Aktualna cena VIVA (VIVA) wynosi $0.00450036. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIVA wahał się między $ 0.00421978 a $ 0.00453116, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIVA w historii to $ 0.01138801, a najniższy to $ 0.00199132.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIVA zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +4.46% w ciągu 24 godzin i o -14.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VIVA (VIVA)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687

Obecna kapitalizacja rynkowa VIVA wynosi $ 4.50M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIVA w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999996093.1803687. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.50M.