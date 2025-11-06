GiełdaDEX+
Aktualna cena VIVA to 0.00450036 USD. Śledź aktualizacje cen VIVA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VIVA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena VIVA to 0.00450036 USD. Śledź aktualizacje cen VIVA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VIVA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VIVA

Informacje o cenie VIVA

Czym jest VIVA

Oficjalna strona internetowa VIVA

Tokenomika VIVA

Prognoza cen VIVA

Cena VIVA (VIVA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VIVA do USD:

$0.00450036
+4.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
VIVA (VIVA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:27:53 (UTC+8)

Informacje o cenie VIVA (VIVA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00421978
Minimum 24h
$ 0.00453116
Maksimum 24h

$ 0.00421978
$ 0.00453116
$ 0.01138801
$ 0.00199132
+0.40%

+4.46%

-14.00%

-14.00%

Aktualna cena VIVA (VIVA) wynosi $0.00450036. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIVA wahał się między $ 0.00421978 a $ 0.00453116, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIVA w historii to $ 0.01138801, a najniższy to $ 0.00199132.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIVA zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +4.46% w ciągu 24 godzin i o -14.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VIVA (VIVA)

$ 4.50M
--
$ 4.50M
1000.00M
999,996,093.1803687
Obecna kapitalizacja rynkowa VIVA wynosi $ 4.50M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIVA w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999996093.1803687. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.50M.

Historia ceny VIVA (VIVA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny VIVA do USD wyniosła $ +0.00019217.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny VIVA do USD wyniosła $ -0.0023831080.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny VIVA do USD wyniosła $ +0.0010477009.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny VIVA do USD wyniosła $ +0.0016915188225096383.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00019217+4.46%
30 Dni$ -0.0023831080-52.95%
60 dni$ +0.0010477009+23.28%
90 dni$ +0.0016915188225096383+60.22%

Co to jest VIVA (VIVA)

VIVA’s new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We’re bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most.

At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla VIVA (VIVA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny VIVA (w USD)

Jaka będzie wartość VIVA (VIVA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w VIVA (VIVA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla VIVA.

Sprawdź teraz prognozę ceny VIVA!

VIVA na lokalne waluty

Tokenomika VIVA (VIVA)

Zrozumienie tokenomiki VIVA (VIVA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VIVAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące VIVA (VIVA)

Jaka jest dziś wartość VIVA (VIVA)?
Aktualna cena VIVA w USD wynosi 0.00450036USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VIVA do USD?
Aktualna cena VIVA w USD wynosi $ 0.00450036. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa VIVA?
Kapitalizacja rynkowa dla VIVA wynosi $ 4.50M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VIVA w obiegu?
W obiegu VIVA znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VIVA?
VIVA osiąga ATH w wysokości 0.01138801 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VIVA?
VIVA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00199132 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VIVA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VIVA wynosi -- USD.
Czy w tym roku VIVA pójdzie wyżej?
VIVA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VIVA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:27:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe VIVA (VIVA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

