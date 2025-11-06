Informacje o cenie Visionaire (VISIONAIRE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.04% Zmiana ceny (1D) +2.81% Zmiana ceny (7D) -18.22% Zmiana ceny (7D) -18.22%

Aktualna cena Visionaire (VISIONAIRE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VISIONAIRE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VISIONAIRE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VISIONAIRE zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +2.81% w ciągu 24 godzin i o -18.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Visionaire (VISIONAIRE)

Kapitalizacja rynkowa $ 27.19K$ 27.19K $ 27.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 38.53K$ 38.53K $ 38.53K Podaż w obiegu 704.81M 704.81M 704.81M Całkowita podaż 998,721,042.583398 998,721,042.583398 998,721,042.583398

Obecna kapitalizacja rynkowa Visionaire wynosi $ 27.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VISIONAIRE w obiegu wynosi 704.81M, przy całkowitej podaży 998721042.583398. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.53K.