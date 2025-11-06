Informacje o cenie Vies Token (VIES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01529872$ 0.01529872 $ 0.01529872 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.49% Zmiana ceny (1D) -6.08% Zmiana ceny (7D) -33.96% Zmiana ceny (7D) -33.96%

Aktualna cena Vies Token (VIES) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIES wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIES w historii to $ 0.01529872, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIES zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o -6.08% w ciągu 24 godzin i o -33.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vies Token (VIES)

Kapitalizacja rynkowa $ 472.65K$ 472.65K $ 472.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 472.65K$ 472.65K $ 472.65K Podaż w obiegu 806.38M 806.38M 806.38M Całkowita podaż 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Vies Token wynosi $ 472.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIES w obiegu wynosi 806.38M, przy całkowitej podaży 806378225.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 472.65K.