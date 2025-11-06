Informacje o cenie Velar (VELAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.13% Zmiana ceny (1D) -1.64% Zmiana ceny (7D) -15.45% Zmiana ceny (7D) -15.45%

Aktualna cena Velar (VELAR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VELAR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VELAR w historii to $ 0.380312, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VELAR zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o -1.64% w ciągu 24 godzin i o -15.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Velar (VELAR)

Kapitalizacja rynkowa $ 211.80K$ 211.80K $ 211.80K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 597.86K$ 597.86K $ 597.86K Podaż w obiegu 354.26M 354.26M 354.26M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Velar wynosi $ 211.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VELAR w obiegu wynosi 354.26M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 597.86K.