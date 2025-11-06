GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Velar to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VELAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VELAR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Velar to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VELAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VELAR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VELAR

Informacje o cenie VELAR

Czym jest VELAR

Biała księga VELAR

Oficjalna strona internetowa VELAR

Tokenomika VELAR

Prognoza cen VELAR

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Velar

Cena Velar (VELAR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VELAR do USD:

$0.00059786
$0.00059786$0.00059786
-1.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Velar (VELAR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:26:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Velar (VELAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.380312
$ 0.380312$ 0.380312

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-1.64%

-15.45%

-15.45%

Aktualna cena Velar (VELAR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VELAR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VELAR w historii to $ 0.380312, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VELAR zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o -1.64% w ciągu 24 godzin i o -15.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Velar (VELAR)

$ 211.80K
$ 211.80K$ 211.80K

--
----

$ 597.86K
$ 597.86K$ 597.86K

354.26M
354.26M 354.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Velar wynosi $ 211.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VELAR w obiegu wynosi 354.26M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 597.86K.

Historia ceny Velar (VELAR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Velar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Velar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Velar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Velar do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.64%
30 Dni$ 0-63.01%
60 dni$ 0-67.03%
90 dni$ 0--

Co to jest Velar (VELAR)

Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Velar (w USD)

Jaka będzie wartość Velar (VELAR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Velar (VELAR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Velar.

Sprawdź teraz prognozę ceny Velar!

VELAR na lokalne waluty

Tokenomika Velar (VELAR)

Zrozumienie tokenomiki Velar (VELAR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VELARjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Velar (VELAR)

Jaka jest dziś wartość Velar (VELAR)?
Aktualna cena VELAR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VELAR do USD?
Aktualna cena VELAR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Velar?
Kapitalizacja rynkowa dla VELAR wynosi $ 211.80K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VELAR w obiegu?
W obiegu VELAR znajduje się 354.26M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VELAR?
VELAR osiąga ATH w wysokości 0.380312 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VELAR?
VELAR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VELAR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VELAR wynosi -- USD.
Czy w tym roku VELAR pójdzie wyżej?
VELAR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VELAR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:26:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Velar (VELAR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,742.43
$103,742.43$103,742.43

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.12
$3,438.12$3,438.12

+1.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.92
$161.92$161.92

+0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,742.43
$103,742.43$103,742.43

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.12
$3,438.12$3,438.12

+1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3496
$2.3496$2.3496

+3.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.92
$161.92$161.92

+0.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1463
$1.1463$1.1463

+5.63%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03607
$0.03607$0.03607

+44.28%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00358
$0.00358$0.00358

-52.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011269
$0.000011269$0.000011269

+496.87%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2228
$0.2228$0.2228

+345.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5022
$1.5022$1.5022

+85.18%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01832
$0.01832$0.01832

+46.56%