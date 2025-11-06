GiełdaDEX+
Aktualna cena Vaultec to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VLT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VLT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Vaultec to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VLT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VLT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VLT

Informacje o cenie VLT

Czym jest VLT

Oficjalna strona internetowa VLT

Tokenomika VLT

Prognoza cen VLT

Cena Vaultec (VLT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VLT do USD:

--
----
-0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Vaultec (VLT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Vaultec (VLT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00814746
$ 0.00814746$ 0.00814746

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

-0.40%

-9.27%

-9.27%

Aktualna cena Vaultec (VLT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VLT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VLT w historii to $ 0.00814746, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VLT zmieniły się o +0.38% w ciągu ostatniej godziny, o -0.40% w ciągu 24 godzin i o -9.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vaultec (VLT)

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

--
----

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Vaultec wynosi $ 6.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VLT w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.50K.

Historia ceny Vaultec (VLT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Vaultec do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Vaultec do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Vaultec do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Vaultec do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.40%
30 Dni$ 0-25.68%
60 dni$ 0-49.16%
90 dni$ 0--

Co to jest Vaultec (VLT)

Vaultec is a cutting-edge, decentralized finance (DeFi) platform meticulously designed to empower you with sophisticated asset management tools. Whether you're an individual investor seeking secure control or a group looking to leverage collective strategies, Vaultec provides a secure, transparent, and intelligent solution. Our mission is to help you manage and grow your digital assets effectively and with confidence.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Vaultec (VLT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Vaultec (w USD)

Jaka będzie wartość Vaultec (VLT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Vaultec (VLT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Vaultec.

Sprawdź teraz prognozę ceny Vaultec!

VLT na lokalne waluty

Tokenomika Vaultec (VLT)

Zrozumienie tokenomiki Vaultec (VLT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VLTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Vaultec (VLT)

Jaka jest dziś wartość Vaultec (VLT)?
Aktualna cena VLT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VLT do USD?
Aktualna cena VLT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Vaultec?
Kapitalizacja rynkowa dla VLT wynosi $ 6.50K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VLT w obiegu?
W obiegu VLT znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VLT?
VLT osiąga ATH w wysokości 0.00814746 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VLT?
VLT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VLT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VLT wynosi -- USD.
Czy w tym roku VLT pójdzie wyżej?
VLT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VLT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:49:17 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

