Informacje o cenie Vaultec (VLT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00814746$ 0.00814746 $ 0.00814746 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.38% Zmiana ceny (1D) -0.40% Zmiana ceny (7D) -9.27% Zmiana ceny (7D) -9.27%

Aktualna cena Vaultec (VLT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VLT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VLT w historii to $ 0.00814746, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VLT zmieniły się o +0.38% w ciągu ostatniej godziny, o -0.40% w ciągu 24 godzin i o -9.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vaultec (VLT)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.50K$ 6.50K $ 6.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.50K$ 6.50K $ 6.50K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Vaultec wynosi $ 6.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VLT w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.50K.