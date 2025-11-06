GiełdaDEX+
Aktualna cena Vantum to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VANTUM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Więcej informacji o VANTUM

Informacje o cenie VANTUM

Czym jest VANTUM

Oficjalna strona internetowa VANTUM

Tokenomika VANTUM

Prognoza cen VANTUM

Cena Vantum (VANTUM)

Aktualna cena 1 VANTUM do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Vantum (VANTUM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:49:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Vantum (VANTUM) (USD)

Aktualna cena Vantum (VANTUM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VANTUM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VANTUM w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VANTUM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -16.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vantum (VANTUM)

Obecna kapitalizacja rynkowa Vantum wynosi $ 5.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VANTUM w obiegu wynosi 990.76M, przy całkowitej podaży 990761227.195634. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.74K.

Historia ceny Vantum (VANTUM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Vantum do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Vantum do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Vantum do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Vantum do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-31.08%
60 dni$ 0-37.82%
90 dni$ 0--

Co to jest Vantum (VANTUM)

Vantum is a decentralized privacy protocol built on the Solana blockchain. It enables users to perform stealth transactions, private swaps, and AI-audited interactions without ever requiring KYC or leaving a public footprint. The core philosophy behind Vantum is simple: Privacy should be the default, not an afterthought. The $VANTUM token is designed to align incentives across the ecosystem while maintaining a sustainable economic model. With a fixed supply and community-first approach, $VANTUM serves as both a utility token and a governance mechanism for the Vantum privacy protocol.

Zasoby dla Vantum (VANTUM)

Prognoza ceny Vantum (w USD)

Jaka będzie wartość Vantum (VANTUM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Vantum (VANTUM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Vantum.

Sprawdź teraz prognozę ceny Vantum!

VANTUM na lokalne waluty

Tokenomika Vantum (VANTUM)

Zrozumienie tokenomiki Vantum (VANTUM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VANTUMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Vantum (VANTUM)

Jaka jest dziś wartość Vantum (VANTUM)?
Aktualna cena VANTUM w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VANTUM do USD?
Aktualna cena VANTUM w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Vantum?
Kapitalizacja rynkowa dla VANTUM wynosi $ 5.74K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VANTUM w obiegu?
W obiegu VANTUM znajduje się 990.76M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VANTUM?
VANTUM osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VANTUM?
VANTUM zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VANTUM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VANTUM wynosi -- USD.
Czy w tym roku VANTUM pójdzie wyżej?
VANTUM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VANTUM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:49:00 (UTC+8)

11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

