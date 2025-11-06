Informacje o cenie Valyr (VALYR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02134732$ 0.02134732 $ 0.02134732 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Valyr (VALYR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VALYR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VALYR w historii to $ 0.02134732, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VALYR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Valyr (VALYR)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Podaż w obiegu 850.00M 850.00M 850.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Valyr wynosi $ 18.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VALYR w obiegu wynosi 850.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.55K.