Informacje o cenie ValleyDAO (GROW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.31458 $ 0.31458 $ 0.31458 Minimum 24h $ 0.326828 $ 0.326828 $ 0.326828 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.31458$ 0.31458 $ 0.31458 Maksimum 24h $ 0.326828$ 0.326828 $ 0.326828 Historyczne maksimum $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Najniższa cena $ 0.152417$ 0.152417 $ 0.152417 Zmiana ceny (1H) +0.02% Zmiana ceny (1D) +1.13% Zmiana ceny (7D) -14.86% Zmiana ceny (7D) -14.86%

Aktualna cena ValleyDAO (GROW) wynosi $0.324047. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GROW wahał się między $ 0.31458 a $ 0.326828, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GROW w historii to $ 2.42, a najniższy to $ 0.152417.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GROW zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +1.13% w ciągu 24 godzin i o -14.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ValleyDAO (GROW)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.74M$ 9.74M $ 9.74M Podaż w obiegu 11.06M 11.06M 11.06M Całkowita podaż 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ValleyDAO wynosi $ 3.58M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GROW w obiegu wynosi 11.06M, przy całkowitej podaży 30050000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.74M.