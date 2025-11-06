GiełdaDEX+
Aktualna cena ValleyDAO to 0.324047 USD. Śledź aktualizacje cen GROW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GROW łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GROW

Informacje o cenie GROW

Czym jest GROW

Oficjalna strona internetowa GROW

Tokenomika GROW

Prognoza cen GROW

Logo ValleyDAO

Cena ValleyDAO (GROW)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GROW do USD:

$0.324092
+1.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
ValleyDAO (GROW) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:26:28 (UTC+8)

Informacje o cenie ValleyDAO (GROW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.31458
Minimum 24h
$ 0.326828
Maksimum 24h

$ 0.31458
$ 0.326828
$ 2.42
$ 0.152417
+0.02%

+1.13%

-14.86%

-14.86%

Aktualna cena ValleyDAO (GROW) wynosi $0.324047. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GROW wahał się między $ 0.31458 a $ 0.326828, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GROW w historii to $ 2.42, a najniższy to $ 0.152417.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GROW zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +1.13% w ciągu 24 godzin i o -14.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ValleyDAO (GROW)

$ 3.58M
--
$ 9.74M
11.06M
30,050,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa ValleyDAO wynosi $ 3.58M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GROW w obiegu wynosi 11.06M, przy całkowitej podaży 30050000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.74M.

Historia ceny ValleyDAO (GROW) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ValleyDAO do USD wyniosła $ +0.00362782.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ValleyDAO do USD wyniosła $ -0.1194210409.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ValleyDAO do USD wyniosła $ -0.1530135675.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ValleyDAO do USD wyniosła $ -0.1268817622338011.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00362782+1.13%
30 Dni$ -0.1194210409-36.85%
60 dni$ -0.1530135675-47.21%
90 dni$ -0.1268817622338011-28.13%

Co to jest ValleyDAO (GROW)

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ValleyDAO (GROW)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ValleyDAO (w USD)

Jaka będzie wartość ValleyDAO (GROW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ValleyDAO (GROW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ValleyDAO.

Sprawdź teraz prognozę ceny ValleyDAO!

GROW na lokalne waluty

Tokenomika ValleyDAO (GROW)

Zrozumienie tokenomiki ValleyDAO (GROW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GROWjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ValleyDAO (GROW)

Jaka jest dziś wartość ValleyDAO (GROW)?
Aktualna cena GROW w USD wynosi 0.324047USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GROW do USD?
Aktualna cena GROW w USD wynosi $ 0.324047. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ValleyDAO?
Kapitalizacja rynkowa dla GROW wynosi $ 3.58M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GROW w obiegu?
W obiegu GROW znajduje się 11.06M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GROW?
GROW osiąga ATH w wysokości 2.42 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GROW?
GROW zaliczył cenę ATL w wysokości 0.152417 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GROW?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GROW wynosi -- USD.
Czy w tym roku GROW pójdzie wyżej?
GROW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GROW, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe ValleyDAO (GROW)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

