Informacje o cenie Valentine (VALENTINE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00451876$ 0.00451876 $ 0.00451876 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.94% Zmiana ceny (7D) -20.47% Zmiana ceny (7D) -20.47%

Aktualna cena Valentine (VALENTINE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VALENTINE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VALENTINE w historii to $ 0.00451876, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VALENTINE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.94% w ciągu 24 godzin i o -20.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Valentine (VALENTINE)

Kapitalizacja rynkowa $ 46.55K$ 46.55K $ 46.55K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 46.55K$ 46.55K $ 46.55K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Valentine wynosi $ 46.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VALENTINE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 46.55K.