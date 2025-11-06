Informacje o cenie UWU 69 (UWU69) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00231136$ 0.00231136 $ 0.00231136 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) +6.94% Zmiana ceny (7D) -28.87% Zmiana ceny (7D) -28.87%

Aktualna cena UWU 69 (UWU69) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UWU69 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UWU69 w historii to $ 0.00231136, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UWU69 zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +6.94% w ciągu 24 godzin i o -28.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UWU 69 (UWU69)

Kapitalizacja rynkowa $ 175.57K$ 175.57K $ 175.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 175.57K$ 175.57K $ 175.57K Podaż w obiegu 991.02M 991.02M 991.02M Całkowita podaż 991,024,050.952761 991,024,050.952761 991,024,050.952761

Obecna kapitalizacja rynkowa UWU 69 wynosi $ 175.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UWU69 w obiegu wynosi 991.02M, przy całkowitej podaży 991024050.952761. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 175.57K.