Aktualna cena UWU 69 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen UWU69 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UWU69 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UWU69

Informacje o cenie UWU69

Czym jest UWU69

Oficjalna strona internetowa UWU69

Tokenomika UWU69

Prognoza cen UWU69

Logo UWU 69

Cena UWU 69 (UWU69)

Nienotowany

Aktualna cena 1 UWU69 do USD:

$0.00017713
+6.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
UWU 69 (UWU69) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:25:41 (UTC+8)

Informacje o cenie UWU 69 (UWU69) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00231136
$ 0
-0.01%

+6.94%

-28.87%

-28.87%

Aktualna cena UWU 69 (UWU69) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UWU69 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UWU69 w historii to $ 0.00231136, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UWU69 zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +6.94% w ciągu 24 godzin i o -28.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UWU 69 (UWU69)

$ 175.57K
--
$ 175.57K
991.02M
991,024,050.952761
Obecna kapitalizacja rynkowa UWU 69 wynosi $ 175.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UWU69 w obiegu wynosi 991.02M, przy całkowitej podaży 991024050.952761. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 175.57K.

Historia ceny UWU 69 (UWU69) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny UWU 69 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny UWU 69 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny UWU 69 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny UWU 69 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.94%
30 Dni$ 0-55.98%
60 dni$ 0-88.76%
90 dni$ 0--

Co to jest UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla UWU 69 (UWU69)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny UWU 69 (w USD)

Jaka będzie wartość UWU 69 (UWU69) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w UWU 69 (UWU69) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla UWU 69.

Sprawdź teraz prognozę ceny UWU 69!

UWU69 na lokalne waluty

Tokenomika UWU 69 (UWU69)

Zrozumienie tokenomiki UWU 69 (UWU69) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UWU69już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące UWU 69 (UWU69)

Jaka jest dziś wartość UWU 69 (UWU69)?
Aktualna cena UWU69 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UWU69 do USD?
Aktualna cena UWU69 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa UWU 69?
Kapitalizacja rynkowa dla UWU69 wynosi $ 175.57K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UWU69 w obiegu?
W obiegu UWU69 znajduje się 991.02M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UWU69?
UWU69 osiąga ATH w wysokości 0.00231136 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UWU69?
UWU69 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UWU69?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UWU69 wynosi -- USD.
Czy w tym roku UWU69 pójdzie wyżej?
UWU69 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UWU69, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe UWU 69 (UWU69)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

