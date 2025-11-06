Informacje o cenie USX (USX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Minimum 24h $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Maksimum 24h $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Historyczne maksimum $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Najniższa cena $ 0.999188$ 0.999188 $ 0.999188 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -0.01% Zmiana ceny (7D) -0.01% Zmiana ceny (7D) -0.01%

Aktualna cena USX (USX) wynosi $1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USX wahał się między $ 1.0 a $ 1.009, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USX w historii to $ 1.017, a najniższy to $ 0.999188.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USX zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o -0.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o USX (USX)

Kapitalizacja rynkowa $ 274.23M$ 274.23M $ 274.23M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 274.23M$ 274.23M $ 274.23M Podaż w obiegu 274.17M 274.17M 274.17M Całkowita podaż 274,173,077.601882 274,173,077.601882 274,173,077.601882

Obecna kapitalizacja rynkowa USX wynosi $ 274.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USX w obiegu wynosi 274.17M, przy całkowitej podaży 274173077.601882. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 274.23M.