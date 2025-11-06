GiełdaDEX+
Aktualna cena USX to 1 USD. Śledź aktualizacje cen USX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o USX

Informacje o cenie USX

Czym jest USX

Oficjalna strona internetowa USX

Tokenomika USX

Prognoza cen USX

Logo USX

Cena USX (USX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 USX do USD:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
USD
USX (USX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:25:34 (UTC+8)

Informacje o cenie USX (USX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Minimum 24h
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
Maksimum 24h

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.999188
$ 0.999188$ 0.999188

+0.01%

-0.01%

-0.01%

-0.01%

Aktualna cena USX (USX) wynosi $1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USX wahał się między $ 1.0 a $ 1.009, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USX w historii to $ 1.017, a najniższy to $ 0.999188.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USX zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o -0.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o USX (USX)

$ 274.23M
$ 274.23M$ 274.23M

--
----

$ 274.23M
$ 274.23M$ 274.23M

274.17M
274.17M 274.17M

274,173,077.601882
274,173,077.601882 274,173,077.601882

Obecna kapitalizacja rynkowa USX wynosi $ 274.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USX w obiegu wynosi 274.17M, przy całkowitej podaży 274173077.601882. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 274.23M.

Historia ceny USX (USX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny USX do USD wyniosła $ -0.000175749774175.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny USX do USD wyniosła $ -0.0002681000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny USX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny USX do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000175749774175-0.01%
30 Dni$ -0.0002681000-0.02%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest USX (USX)

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla USX (USX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny USX (w USD)

Jaka będzie wartość USX (USX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w USX (USX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla USX.

Sprawdź teraz prognozę ceny USX!

USX na lokalne waluty

Tokenomika USX (USX)

Zrozumienie tokenomiki USX (USX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące USX (USX)

Jaka jest dziś wartość USX (USX)?
Aktualna cena USX w USD wynosi 1.0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena USX do USD?
Aktualna cena USX w USD wynosi $ 1.0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa USX?
Kapitalizacja rynkowa dla USX wynosi $ 274.23M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż USX w obiegu?
W obiegu USX znajduje się 274.17M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) USX?
USX osiąga ATH w wysokości 1.017 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla USX?
USX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.999188 USD.
Jaki jest wolumen obrotu USX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla USX wynosi -- USD.
Czy w tym roku USX pójdzie wyżej?
USX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny USX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:25:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

