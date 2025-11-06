Informacje o cenie USDZ (USDZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.840519 $ 0.840519 $ 0.840519 Minimum 24h $ 0.85712 $ 0.85712 $ 0.85712 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.840519$ 0.840519 $ 0.840519 Maksimum 24h $ 0.85712$ 0.85712 $ 0.85712 Historyczne maksimum $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Najniższa cena $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 Zmiana ceny (1H) -0.37% Zmiana ceny (1D) +0.68% Zmiana ceny (7D) -2.63% Zmiana ceny (7D) -2.63%

Aktualna cena USDZ (USDZ) wynosi $0.847893. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDZ wahał się między $ 0.840519 a $ 0.85712, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDZ w historii to $ 1.16, a najniższy to $ 0.428493.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDZ zmieniły się o -0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +0.68% w ciągu 24 godzin i o -2.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o USDZ (USDZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 254.66K$ 254.66K $ 254.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 254.66K$ 254.66K $ 254.66K Podaż w obiegu 300.00K 300.00K 300.00K Całkowita podaż 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa USDZ wynosi $ 254.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDZ w obiegu wynosi 300.00K, przy całkowitej podaży 300000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 254.66K.