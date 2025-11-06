Informacje o cenie UpTop (UPTOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00308188 $ 0.00308188 $ 0.00308188 Minimum 24h $ 0.00312982 $ 0.00312982 $ 0.00312982 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00308188$ 0.00308188 $ 0.00308188 Maksimum 24h $ 0.00312982$ 0.00312982 $ 0.00312982 Historyczne maksimum $ 0.04540951$ 0.04540951 $ 0.04540951 Najniższa cena $ 0.00269655$ 0.00269655 $ 0.00269655 Zmiana ceny (1H) -0.07% Zmiana ceny (1D) -1.16% Zmiana ceny (7D) -18.27% Zmiana ceny (7D) -18.27%

Aktualna cena UpTop (UPTOP) wynosi $0.00308631. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UPTOP wahał się między $ 0.00308188 a $ 0.00312982, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UPTOP w historii to $ 0.04540951, a najniższy to $ 0.00269655.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UPTOP zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o -1.16% w ciągu 24 godzin i o -18.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UpTop (UPTOP)

Kapitalizacja rynkowa $ 649.98K$ 649.98K $ 649.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Podaż w obiegu 210.00M 210.00M 210.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa UpTop wynosi $ 649.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UPTOP w obiegu wynosi 210.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.10M.