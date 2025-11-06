Informacje o cenie UPTOBER (UPTOBER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000564 $ 0.0000564 $ 0.0000564 Minimum 24h $ 0.00007282 $ 0.00007282 $ 0.00007282 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000564$ 0.0000564 $ 0.0000564 Maksimum 24h $ 0.00007282$ 0.00007282 $ 0.00007282 Historyczne maksimum $ 0.00416857$ 0.00416857 $ 0.00416857 Najniższa cena $ 0.00004488$ 0.00004488 $ 0.00004488 Zmiana ceny (1H) -0.12% Zmiana ceny (1D) +28.50% Zmiana ceny (7D) -34.93% Zmiana ceny (7D) -34.93%

Aktualna cena UPTOBER (UPTOBER) wynosi $0.00007272. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UPTOBER wahał się między $ 0.0000564 a $ 0.00007282, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UPTOBER w historii to $ 0.00416857, a najniższy to $ 0.00004488.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UPTOBER zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +28.50% w ciągu 24 godzin i o -34.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UPTOBER (UPTOBER)

Kapitalizacja rynkowa $ 65.66K$ 65.66K $ 65.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 65.66K$ 65.66K $ 65.66K Podaż w obiegu 903.43M 903.43M 903.43M Całkowita podaż 903,431,525.756382 903,431,525.756382 903,431,525.756382

Obecna kapitalizacja rynkowa UPTOBER wynosi $ 65.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UPTOBER w obiegu wynosi 903.43M, przy całkowitej podaży 903431525.756382. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 65.66K.