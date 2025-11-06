Informacje o cenie UNO (UNO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.986549 $ 0.986549 $ 0.986549 Minimum 24h $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.986549$ 0.986549 $ 0.986549 Maksimum 24h $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Historyczne maksimum $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Najniższa cena $ 0.748245$ 0.748245 $ 0.748245 Zmiana ceny (1H) -0.13% Zmiana ceny (1D) -1.62% Zmiana ceny (7D) -0.67% Zmiana ceny (7D) -0.67%

Aktualna cena UNO (UNO) wynosi $0.987285. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UNO wahał się między $ 0.986549 a $ 1.025, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UNO w historii to $ 1.26, a najniższy to $ 0.748245.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UNO zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o -1.62% w ciągu 24 godzin i o -0.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UNO (UNO)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.87K$ 18.87K $ 18.87K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 18.87K$ 18.87K $ 18.87K Podaż w obiegu 19.12K 19.12K 19.12K Całkowita podaż 19,116.1727307732 19,116.1727307732 19,116.1727307732

Obecna kapitalizacja rynkowa UNO wynosi $ 18.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UNO w obiegu wynosi 19.12K, przy całkowitej podaży 19116.1727307732. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.87K.