Informacje o cenie Unit Solana (USOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 153.95 $ 153.95 $ 153.95 Minimum 24h $ 163.65 $ 163.65 $ 163.65 Maksimum 24h Minimum 24h $ 153.95$ 153.95 $ 153.95 Maksimum 24h $ 163.65$ 163.65 $ 163.65 Historyczne maksimum $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Najniższa cena $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Zmiana ceny (1H) -0.07% Zmiana ceny (1D) +3.96% Zmiana ceny (7D) -17.56% Zmiana ceny (7D) -17.56%

Aktualna cena Unit Solana (USOL) wynosi $162.49. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USOL wahał się między $ 153.95 a $ 163.65, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USOL w historii to $ 253.02, a najniższy to $ 143.23.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USOL zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.96% w ciągu 24 godzin i o -17.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unit Solana (USOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 22.58M$ 22.58M $ 22.58M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 81.02B$ 81.02B $ 81.02B Podaż w obiegu 139.36K 139.36K 139.36K Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Unit Solana wynosi $ 22.58M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USOL w obiegu wynosi 139.36K, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 81.02B.