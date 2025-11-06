Informacje o cenie Unit Plasma (UXPL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.259143 $ 0.259143 $ 0.259143 Minimum 24h $ 0.327066 $ 0.327066 $ 0.327066 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.259143$ 0.259143 $ 0.259143 Maksimum 24h $ 0.327066$ 0.327066 $ 0.327066 Historyczne maksimum $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Najniższa cena $ 0.228128$ 0.228128 $ 0.228128 Zmiana ceny (1H) -1.06% Zmiana ceny (1D) +11.14% Zmiana ceny (7D) -13.28% Zmiana ceny (7D) -13.28%

Aktualna cena Unit Plasma (UXPL) wynosi $0.290411. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UXPL wahał się między $ 0.259143 a $ 0.327066, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UXPL w historii to $ 1.57, a najniższy to $ 0.228128.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UXPL zmieniły się o -1.06% w ciągu ostatniej godziny, o +11.14% w ciągu 24 godzin i o -13.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unit Plasma (UXPL)

Kapitalizacja rynkowa $ 104.81M$ 104.81M $ 104.81M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.91B$ 2.91B $ 2.91B Podaż w obiegu 360.06M 360.06M 360.06M Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Unit Plasma wynosi $ 104.81M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UXPL w obiegu wynosi 360.06M, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.91B.