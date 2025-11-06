Informacje o cenie Unicorn Meat (W🍖) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00802067 $ 0.00802067 $ 0.00802067 Minimum 24h $ 0.00919741 $ 0.00919741 $ 0.00919741 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00802067$ 0.00802067 $ 0.00802067 Maksimum 24h $ 0.00919741$ 0.00919741 $ 0.00919741 Historyczne maksimum $ 0.01772418$ 0.01772418 $ 0.01772418 Najniższa cena $ 0.00259296$ 0.00259296 $ 0.00259296 Zmiana ceny (1H) -0.21% Zmiana ceny (1D) -5.85% Zmiana ceny (7D) -19.68% Zmiana ceny (7D) -19.68%

Aktualna cena Unicorn Meat (W🍖) wynosi $0.00831714. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs W🍖 wahał się między $ 0.00802067 a $ 0.00919741, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs W🍖 w historii to $ 0.01772418, a najniższy to $ 0.00259296.

Pod względem krótkoterminowych wyniki W🍖 zmieniły się o -0.21% w ciągu ostatniej godziny, o -5.85% w ciągu 24 godzin i o -19.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unicorn Meat (W🍖)

Kapitalizacja rynkowa $ 831.95K$ 831.95K $ 831.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 831.95K$ 831.95K $ 831.95K Podaż w obiegu 99.99M 99.99M 99.99M Całkowita podaż 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

Obecna kapitalizacja rynkowa Unicorn Meat wynosi $ 831.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż W🍖 w obiegu wynosi 99.99M, przy całkowitej podaży 99990775.43. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 831.95K.