Aktualna cena Unicorn Meat to 0.00831714 USD. Śledź aktualizacje cen W🍖 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe W🍖 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Unicorn Meat to 0.00831714 USD. Śledź aktualizacje cen W🍖 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe W🍖 łatwo w MEXC już teraz.

Cena Unicorn Meat (W🍖)

Nienotowany

Aktualna cena 1 W🍖 do USD:

$0.00831714
-5.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Unicorn Meat (W🍖) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:23:10 (UTC+8)

Informacje o cenie Unicorn Meat (W🍖) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00802067
Minimum 24h
$ 0.00919741
Maksimum 24h

$ 0.00802067
$ 0.00919741
$ 0.01772418
$ 0.00259296
-0.21%

-5.85%

-19.68%

-19.68%

Aktualna cena Unicorn Meat (W🍖) wynosi $0.00831714. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs W🍖 wahał się między $ 0.00802067 a $ 0.00919741, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs W🍖 w historii to $ 0.01772418, a najniższy to $ 0.00259296.

Pod względem krótkoterminowych wyniki W🍖 zmieniły się o -0.21% w ciągu ostatniej godziny, o -5.85% w ciągu 24 godzin i o -19.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unicorn Meat (W🍖)

$ 831.95K
--
$ 831.95K
99.99M
99,990,775.43
Obecna kapitalizacja rynkowa Unicorn Meat wynosi $ 831.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż W🍖 w obiegu wynosi 99.99M, przy całkowitej podaży 99990775.43. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 831.95K.

Historia ceny Unicorn Meat (W🍖) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Unicorn Meat do USD wyniosła $ -0.000517504372806647.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Unicorn Meat do USD wyniosła $ -0.0022826299.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Unicorn Meat do USD wyniosła $ -0.0022134554.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Unicorn Meat do USD wyniosła $ -0.002899832379852462.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000517504372806647-5.85%
30 Dni$ -0.0022826299-27.44%
60 dni$ -0.0022134554-26.61%
90 dni$ -0.002899832379852462-25.85%

Co to jest Unicorn Meat (W🍖)

Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Unicorn Meat (W🍖)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Unicorn Meat (w USD)

Jaka będzie wartość Unicorn Meat (W🍖) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Unicorn Meat (W🍖) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Unicorn Meat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Unicorn Meat!

W🍖 na lokalne waluty

Tokenomika Unicorn Meat (W🍖)

Zrozumienie tokenomiki Unicorn Meat (W🍖) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena W🍖już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Unicorn Meat (W🍖)

Jaka jest dziś wartość Unicorn Meat (W🍖)?
Aktualna cena W🍖 w USD wynosi 0.00831714USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena W🍖 do USD?
Aktualna cena W🍖 w USD wynosi $ 0.00831714. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Unicorn Meat?
Kapitalizacja rynkowa dla W🍖 wynosi $ 831.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż W🍖 w obiegu?
W obiegu W🍖 znajduje się 99.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) W🍖?
W🍖 osiąga ATH w wysokości 0.01772418 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla W🍖?
W🍖 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00259296 USD.
Jaki jest wolumen obrotu W🍖?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla W🍖 wynosi -- USD.
Czy w tym roku W🍖 pójdzie wyżej?
W🍖 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny W🍖, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:23:10 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

