Informacje o cenie Unchained (UNCHAINED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) +7.26% Zmiana ceny (7D) -43.07% Zmiana ceny (7D) -43.07%

Aktualna cena Unchained (UNCHAINED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UNCHAINED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UNCHAINED w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UNCHAINED zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +7.26% w ciągu 24 godzin i o -43.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unchained (UNCHAINED)

Kapitalizacja rynkowa $ 61.23K$ 61.23K $ 61.23K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 61.23K$ 61.23K $ 61.23K Podaż w obiegu 999.91M 999.91M 999.91M Całkowita podaż 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Unchained wynosi $ 61.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UNCHAINED w obiegu wynosi 999.91M, przy całkowitej podaży 999907427.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 61.23K.