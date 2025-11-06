GiełdaDEX+
Aktualna cena UIUI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen UI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena UIUI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen UI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UI

Informacje o cenie UI

Czym jest UI

Biała księga UI

Oficjalna strona internetowa UI

Tokenomika UI

Prognoza cen UI

Logo UIUI

Cena UIUI (UI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 UI do USD:

--
----
+1.90%1D
mexc
USD
UIUI (UI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:22:53 (UTC+8)

Informacje o cenie UIUI (UI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02300427
$ 0.02300427$ 0.02300427

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+1.95%

-13.41%

-13.41%

Aktualna cena UIUI (UI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UI w historii to $ 0.02300427, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UI zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +1.95% w ciągu 24 godzin i o -13.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UIUI (UI)

$ 15.68K
$ 15.68K$ 15.68K

--
----

$ 25.67K
$ 25.67K$ 25.67K

611.00M
611.00M 611.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa UIUI wynosi $ 15.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UI w obiegu wynosi 611.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.67K.

Historia ceny UIUI (UI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny UIUI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny UIUI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny UIUI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny UIUI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.95%
30 Dni$ 0+1.72%
60 dni$ 0-99.73%
90 dni$ 0--

Co to jest UIUI (UI)

We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth

Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.

The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.

UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.

Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.

Prognoza ceny UIUI (w USD)

Jaka będzie wartość UIUI (UI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w UIUI (UI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla UIUI.

Sprawdź teraz prognozę ceny UIUI!

UI na lokalne waluty

Tokenomika UIUI (UI)

Zrozumienie tokenomiki UIUI (UI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące UIUI (UI)

Jaka jest dziś wartość UIUI (UI)?
Aktualna cena UI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UI do USD?
Aktualna cena UI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa UIUI?
Kapitalizacja rynkowa dla UI wynosi $ 15.68K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UI w obiegu?
W obiegu UI znajduje się 611.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UI?
UI osiąga ATH w wysokości 0.02300427 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UI?
UI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UI wynosi -- USD.
Czy w tym roku UI pójdzie wyżej?
UI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:22:53 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

