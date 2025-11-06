Informacje o cenie UIUI (UI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02300427$ 0.02300427 $ 0.02300427 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.03% Zmiana ceny (1D) +1.95% Zmiana ceny (7D) -13.41% Zmiana ceny (7D) -13.41%

Aktualna cena UIUI (UI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UI w historii to $ 0.02300427, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UI zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +1.95% w ciągu 24 godzin i o -13.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UIUI (UI)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.68K$ 15.68K $ 15.68K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Podaż w obiegu 611.00M 611.00M 611.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa UIUI wynosi $ 15.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UI w obiegu wynosi 611.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.67K.