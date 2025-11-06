Cena UIUI (UI)
-0.03%
+1.95%
-13.41%
-13.41%
Aktualna cena UIUI (UI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UI w historii to $ 0.02300427, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki UI zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +1.95% w ciągu 24 godzin i o -13.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa UIUI wynosi $ 15.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UI w obiegu wynosi 611.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.67K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny UIUI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny UIUI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny UIUI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny UIUI do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+1.95%
|30 Dni
|$ 0
|+1.72%
|60 dni
|$ 0
|-99.73%
|90 dni
|$ 0
|--
We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth
Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.
The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.
UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.
Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.
