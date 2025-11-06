GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena UFOPEPE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen UFO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UFO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena UFOPEPE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen UFO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UFO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UFO

Informacje o cenie UFO

Czym jest UFO

Oficjalna strona internetowa UFO

Tokenomika UFO

Prognoza cen UFO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo UFOPEPE

Cena UFOPEPE (UFO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 UFO do USD:

--
----
+3.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
UFOPEPE (UFO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:45:12 (UTC+8)

Informacje o cenie UFOPEPE (UFO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00129662
$ 0.00129662$ 0.00129662

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

+3.80%

-10.07%

-10.07%

Aktualna cena UFOPEPE (UFO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UFO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UFO w historii to $ 0.00129662, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UFO zmieniły się o +0.72% w ciągu ostatniej godziny, o +3.80% w ciągu 24 godzin i o -10.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UFOPEPE (UFO)

$ 31.68K
$ 31.68K$ 31.68K

--
----

$ 31.68K
$ 31.68K$ 31.68K

991.20M
991.20M 991.20M

991,202,222.894266
991,202,222.894266 991,202,222.894266

Obecna kapitalizacja rynkowa UFOPEPE wynosi $ 31.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UFO w obiegu wynosi 991.20M, przy całkowitej podaży 991202222.894266. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.68K.

Historia ceny UFOPEPE (UFO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny UFOPEPE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny UFOPEPE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny UFOPEPE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny UFOPEPE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.80%
30 Dni$ 0-32.27%
60 dni$ 0-40.36%
90 dni$ 0--

Co to jest UFOPEPE (UFO)

$UFO is the latest memecoin sensation on Solana! Are you fascinated by UFOs? Do you have a soft spot for memecoins? We've got the perfect blend for you! Introducing $UFO, where UFO culture meets the iconic PEPE the Frog! 🐸✨

$UFO isn't just another memecoin—it's a cosmic adventure! Picture a universe where UFO enthusiasts and meme lovers unite under one banner. We're all about combining our passion for the unexplained with a humorous, memetastic twist. 👽🚀

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla UFOPEPE (UFO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny UFOPEPE (w USD)

Jaka będzie wartość UFOPEPE (UFO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w UFOPEPE (UFO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla UFOPEPE.

Sprawdź teraz prognozę ceny UFOPEPE!

UFO na lokalne waluty

Tokenomika UFOPEPE (UFO)

Zrozumienie tokenomiki UFOPEPE (UFO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UFOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące UFOPEPE (UFO)

Jaka jest dziś wartość UFOPEPE (UFO)?
Aktualna cena UFO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UFO do USD?
Aktualna cena UFO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa UFOPEPE?
Kapitalizacja rynkowa dla UFO wynosi $ 31.68K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UFO w obiegu?
W obiegu UFO znajduje się 991.20M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UFO?
UFO osiąga ATH w wysokości 0.00129662 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UFO?
UFO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UFO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UFO wynosi -- USD.
Czy w tym roku UFO pójdzie wyżej?
UFO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UFO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:45:12 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe UFOPEPE (UFO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,180.07
$103,180.07$103,180.07

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.30
$3,381.30$3,381.30

-0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.14
$159.14$159.14

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.73
$1,477.73$1,477.73

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,180.07
$103,180.07$103,180.07

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.30
$3,381.30$3,381.30

-0.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3210
$2.3210$2.3210

+1.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.14
$159.14$159.14

-0.85%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0646
$1.0646$1.0646

-1.89%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039959
$0.039959$0.039959

+3,895.90%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2169
$0.2169$0.2169

+333.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006275
$0.000006275$0.000006275

+232.36%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000460
$0.0000000460$0.0000000460

+204.63%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.26015
$0.26015$0.26015

+105.21%