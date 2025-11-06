Informacje o cenie UFOPEPE (UFO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.72% Zmiana ceny (1D) +3.80% Zmiana ceny (7D) -10.07% Zmiana ceny (7D) -10.07%

Aktualna cena UFOPEPE (UFO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UFO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UFO w historii to $ 0.00129662, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UFO zmieniły się o +0.72% w ciągu ostatniej godziny, o +3.80% w ciągu 24 godzin i o -10.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UFOPEPE (UFO)

Kapitalizacja rynkowa $ 31.68K$ 31.68K $ 31.68K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 31.68K$ 31.68K $ 31.68K Podaż w obiegu 991.20M 991.20M 991.20M Całkowita podaż 991,202,222.894266 991,202,222.894266 991,202,222.894266

Obecna kapitalizacja rynkowa UFOPEPE wynosi $ 31.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UFO w obiegu wynosi 991.20M, przy całkowitej podaży 991202222.894266. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.68K.