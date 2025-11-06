Informacje o cenie UFO Token (UFO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.50% Zmiana ceny (1D) +7.00% Zmiana ceny (7D) -13.85% Zmiana ceny (7D) -13.85%

Aktualna cena UFO Token (UFO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UFO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UFO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UFO zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +7.00% w ciągu 24 godzin i o -13.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UFO Token (UFO)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.12M$ 13.12M $ 13.12M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.12M$ 13.12M $ 13.12M Podaż w obiegu 913.70B 913.70B 913.70B Całkowita podaż 913,696,912,170.68 913,696,912,170.68 913,696,912,170.68

Obecna kapitalizacja rynkowa UFO Token wynosi $ 13.12M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UFO w obiegu wynosi 913.70B, przy całkowitej podaży 913696912170.68. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.12M.