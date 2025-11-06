GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena TTAJ to 0.00282813 USD. Śledź aktualizacje cen TTAJ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TTAJ łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TTAJ to 0.00282813 USD. Śledź aktualizacje cen TTAJ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TTAJ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TTAJ

Informacje o cenie TTAJ

Czym jest TTAJ

Biała księga TTAJ

Oficjalna strona internetowa TTAJ

Tokenomika TTAJ

Prognoza cen TTAJ

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TTAJ

Cena TTAJ (TTAJ)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TTAJ do USD:

$0.00282813
$0.00282813$0.00282813
+8.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
TTAJ (TTAJ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:22:10 (UTC+8)

Informacje o cenie TTAJ (TTAJ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0025841
$ 0.0025841$ 0.0025841
Minimum 24h
$ 0.00286383
$ 0.00286383$ 0.00286383
Maksimum 24h

$ 0.0025841
$ 0.0025841$ 0.0025841

$ 0.00286383
$ 0.00286383$ 0.00286383

$ 0.00996565
$ 0.00996565$ 0.00996565

$ 0.00217406
$ 0.00217406$ 0.00217406

-0.17%

+8.45%

-37.48%

-37.48%

Aktualna cena TTAJ (TTAJ) wynosi $0.00282813. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TTAJ wahał się między $ 0.0025841 a $ 0.00286383, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TTAJ w historii to $ 0.00996565, a najniższy to $ 0.00217406.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TTAJ zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +8.45% w ciągu 24 godzin i o -37.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TTAJ (TTAJ)

$ 313.44K
$ 313.44K$ 313.44K

--
----

$ 313.44K
$ 313.44K$ 313.44K

111.00M
111.00M 111.00M

111,000,000.0
111,000,000.0 111,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TTAJ wynosi $ 313.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TTAJ w obiegu wynosi 111.00M, przy całkowitej podaży 111000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 313.44K.

Historia ceny TTAJ (TTAJ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TTAJ do USD wyniosła $ +0.00022045.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TTAJ do USD wyniosła $ -0.0012795778.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TTAJ do USD wyniosła $ -0.0016092322.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TTAJ do USD wyniosła $ -0.002879194442713898.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00022045+8.45%
30 Dni$ -0.0012795778-45.24%
60 dni$ -0.0016092322-56.90%
90 dni$ -0.002879194442713898-50.44%

Co to jest TTAJ (TTAJ)

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny TTAJ (w USD)

Jaka będzie wartość TTAJ (TTAJ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TTAJ (TTAJ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TTAJ.

Sprawdź teraz prognozę ceny TTAJ!

TTAJ na lokalne waluty

Tokenomika TTAJ (TTAJ)

Zrozumienie tokenomiki TTAJ (TTAJ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TTAJjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TTAJ (TTAJ)

Jaka jest dziś wartość TTAJ (TTAJ)?
Aktualna cena TTAJ w USD wynosi 0.00282813USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TTAJ do USD?
Aktualna cena TTAJ w USD wynosi $ 0.00282813. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TTAJ?
Kapitalizacja rynkowa dla TTAJ wynosi $ 313.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TTAJ w obiegu?
W obiegu TTAJ znajduje się 111.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TTAJ?
TTAJ osiąga ATH w wysokości 0.00996565 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TTAJ?
TTAJ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00217406 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TTAJ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TTAJ wynosi -- USD.
Czy w tym roku TTAJ pójdzie wyżej?
TTAJ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TTAJ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:22:10 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TTAJ (TTAJ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,744.09
$103,744.09$103,744.09

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.37
$3,440.37$3,440.37

+1.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.19
$162.19$162.19

+1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,744.09
$103,744.09$103,744.09

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.37
$3,440.37$3,440.37

+1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3480
$2.3480$2.3480

+3.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.19
$162.19$162.19

+1.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1491
$1.1491$1.1491

+5.88%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03557
$0.03557$0.03557

+42.28%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00373
$0.00373$0.00373

-50.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010400
$0.000010400$0.000010400

+450.84%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2203
$0.2203$0.2203

+340.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4320
$1.4320$1.4320

+76.52%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01900
$0.01900$0.01900

+52.00%