Informacje o cenie TTAJ (TTAJ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0025841 $ 0.0025841 $ 0.0025841 Minimum 24h $ 0.00286383 $ 0.00286383 $ 0.00286383 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0025841$ 0.0025841 $ 0.0025841 Maksimum 24h $ 0.00286383$ 0.00286383 $ 0.00286383 Historyczne maksimum $ 0.00996565$ 0.00996565 $ 0.00996565 Najniższa cena $ 0.00217406$ 0.00217406 $ 0.00217406 Zmiana ceny (1H) -0.17% Zmiana ceny (1D) +8.45% Zmiana ceny (7D) -37.48% Zmiana ceny (7D) -37.48%

Aktualna cena TTAJ (TTAJ) wynosi $0.00282813. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TTAJ wahał się między $ 0.0025841 a $ 0.00286383, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TTAJ w historii to $ 0.00996565, a najniższy to $ 0.00217406.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TTAJ zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +8.45% w ciągu 24 godzin i o -37.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TTAJ (TTAJ)

Kapitalizacja rynkowa $ 313.44K$ 313.44K $ 313.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 313.44K$ 313.44K $ 313.44K Podaż w obiegu 111.00M 111.00M 111.00M Całkowita podaż 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TTAJ wynosi $ 313.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TTAJ w obiegu wynosi 111.00M, przy całkowitej podaży 111000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 313.44K.