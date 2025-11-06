Informacje o cenie TROLLGE (TROLLGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000105 $ 0.0000105 $ 0.0000105 Minimum 24h $ 0.00001104 $ 0.00001104 $ 0.00001104 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000105$ 0.0000105 $ 0.0000105 Maksimum 24h $ 0.00001104$ 0.00001104 $ 0.00001104 Historyczne maksimum $ 0.00401639$ 0.00401639 $ 0.00401639 Najniższa cena $ 0.00001001$ 0.00001001 $ 0.00001001 Zmiana ceny (1H) -0.27% Zmiana ceny (1D) -0.09% Zmiana ceny (7D) -20.34% Zmiana ceny (7D) -20.34%

Aktualna cena TROLLGE (TROLLGE) wynosi $0.00001054. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TROLLGE wahał się między $ 0.0000105 a $ 0.00001104, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TROLLGE w historii to $ 0.00401639, a najniższy to $ 0.00001001.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TROLLGE zmieniły się o -0.27% w ciągu ostatniej godziny, o -0.09% w ciągu 24 godzin i o -20.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TROLLGE (TROLLGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K Podaż w obiegu 999.56M 999.56M 999.56M Całkowita podaż 999,559,606.010584 999,559,606.010584 999,559,606.010584

Obecna kapitalizacja rynkowa TROLLGE wynosi $ 10.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TROLLGE w obiegu wynosi 999.56M, przy całkowitej podaży 999559606.010584. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.54K.