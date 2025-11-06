GiełdaDEX+
Aktualna cena TROLLGE to 0.00001054 USD. Śledź aktualizacje cen TROLLGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TROLLGE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TROLLGE to 0.00001054 USD. Śledź aktualizacje cen TROLLGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TROLLGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TROLLGE

Informacje o cenie TROLLGE

Czym jest TROLLGE

Oficjalna strona internetowa TROLLGE

Tokenomika TROLLGE

Prognoza cen TROLLGE

Logo TROLLGE

Cena TROLLGE (TROLLGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TROLLGE do USD:

0.00%1D
TROLLGE (TROLLGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:44:02 (UTC+8)

Informacje o cenie TROLLGE (TROLLGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000105
$ 0.0000105$ 0.0000105
Minimum 24h
$ 0.00001104
$ 0.00001104$ 0.00001104
Maksimum 24h

$ 0.0000105
$ 0.0000105$ 0.0000105

$ 0.00001104
$ 0.00001104$ 0.00001104

$ 0.00401639
$ 0.00401639$ 0.00401639

$ 0.00001001
$ 0.00001001$ 0.00001001

-0.27%

-0.09%

-20.34%

-20.34%

Aktualna cena TROLLGE (TROLLGE) wynosi $0.00001054. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TROLLGE wahał się między $ 0.0000105 a $ 0.00001104, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TROLLGE w historii to $ 0.00401639, a najniższy to $ 0.00001001.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TROLLGE zmieniły się o -0.27% w ciągu ostatniej godziny, o -0.09% w ciągu 24 godzin i o -20.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TROLLGE (TROLLGE)

$ 10.54K
$ 10.54K$ 10.54K

$ 10.54K
$ 10.54K$ 10.54K

999.56M
999.56M 999.56M

999,559,606.010584
999,559,606.010584 999,559,606.010584

Obecna kapitalizacja rynkowa TROLLGE wynosi $ 10.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TROLLGE w obiegu wynosi 999.56M, przy całkowitej podaży 999559606.010584. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.54K.

Historia ceny TROLLGE (TROLLGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TROLLGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TROLLGE do USD wyniosła $ -0.0000027105.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TROLLGE do USD wyniosła $ -0.0000041669.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TROLLGE do USD wyniosła $ -0.000017497227859146854.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.09%
30 Dni$ -0.0000027105-25.71%
60 dni$ -0.0000041669-39.53%
90 dni$ -0.000017497227859146854-62.40%

Co to jest TROLLGE (TROLLGE)

From the struggle to the trenches | $TROLLGE

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TROLLGE (TROLLGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny TROLLGE (w USD)

Jaka będzie wartość TROLLGE (TROLLGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TROLLGE (TROLLGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TROLLGE.

Sprawdź teraz prognozę ceny TROLLGE!

TROLLGE na lokalne waluty

Tokenomika TROLLGE (TROLLGE)

Zrozumienie tokenomiki TROLLGE (TROLLGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TROLLGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TROLLGE (TROLLGE)

Jaka jest dziś wartość TROLLGE (TROLLGE)?
Aktualna cena TROLLGE w USD wynosi 0.00001054USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TROLLGE do USD?
Aktualna cena TROLLGE w USD wynosi $ 0.00001054. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TROLLGE?
Kapitalizacja rynkowa dla TROLLGE wynosi $ 10.54K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TROLLGE w obiegu?
W obiegu TROLLGE znajduje się 999.56M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TROLLGE?
TROLLGE osiąga ATH w wysokości 0.00401639 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TROLLGE?
TROLLGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001001 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TROLLGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TROLLGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku TROLLGE pójdzie wyżej?
TROLLGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TROLLGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

