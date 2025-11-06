Informacje o cenie Troll House (TROLLHOUSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00104095$ 0.00104095 $ 0.00104095 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) -0.04% Zmiana ceny (7D) -32.19% Zmiana ceny (7D) -32.19%

Aktualna cena Troll House (TROLLHOUSE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TROLLHOUSE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TROLLHOUSE w historii to $ 0.00104095, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TROLLHOUSE zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -0.04% w ciągu 24 godzin i o -32.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Troll House (TROLLHOUSE)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.80K$ 20.80K $ 20.80K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.80K$ 20.80K $ 20.80K Podaż w obiegu 999.30M 999.30M 999.30M Całkowita podaż 999,302,598.201787 999,302,598.201787 999,302,598.201787

Obecna kapitalizacja rynkowa Troll House wynosi $ 20.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TROLLHOUSE w obiegu wynosi 999.30M, przy całkowitej podaży 999302598.201787. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.80K.