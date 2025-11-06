GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Troll House to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TROLLHOUSE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TROLLHOUSE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Troll House to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TROLLHOUSE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TROLLHOUSE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TROLLHOUSE

Informacje o cenie TROLLHOUSE

Czym jest TROLLHOUSE

Oficjalna strona internetowa TROLLHOUSE

Tokenomika TROLLHOUSE

Prognoza cen TROLLHOUSE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Troll House

Cena Troll House (TROLLHOUSE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TROLLHOUSE do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Troll House (TROLLHOUSE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:43:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Troll House (TROLLHOUSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104095
$ 0.00104095$ 0.00104095

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.04%

-32.19%

-32.19%

Aktualna cena Troll House (TROLLHOUSE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TROLLHOUSE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TROLLHOUSE w historii to $ 0.00104095, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TROLLHOUSE zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -0.04% w ciągu 24 godzin i o -32.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Troll House (TROLLHOUSE)

$ 20.80K
$ 20.80K$ 20.80K

--
----

$ 20.80K
$ 20.80K$ 20.80K

999.30M
999.30M 999.30M

999,302,598.201787
999,302,598.201787 999,302,598.201787

Obecna kapitalizacja rynkowa Troll House wynosi $ 20.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TROLLHOUSE w obiegu wynosi 999.30M, przy całkowitej podaży 999302598.201787. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.80K.

Historia ceny Troll House (TROLLHOUSE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Troll House do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Troll House do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Troll House do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Troll House do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.04%
30 Dni$ 0-43.54%
60 dni$ 0-79.35%
90 dni$ 0--

Co to jest Troll House (TROLLHOUSE)

Trolll House

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Troll House (TROLLHOUSE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Troll House (w USD)

Jaka będzie wartość Troll House (TROLLHOUSE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Troll House (TROLLHOUSE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Troll House.

Sprawdź teraz prognozę ceny Troll House!

TROLLHOUSE na lokalne waluty

Tokenomika Troll House (TROLLHOUSE)

Zrozumienie tokenomiki Troll House (TROLLHOUSE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TROLLHOUSEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Troll House (TROLLHOUSE)

Jaka jest dziś wartość Troll House (TROLLHOUSE)?
Aktualna cena TROLLHOUSE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TROLLHOUSE do USD?
Aktualna cena TROLLHOUSE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Troll House?
Kapitalizacja rynkowa dla TROLLHOUSE wynosi $ 20.80K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TROLLHOUSE w obiegu?
W obiegu TROLLHOUSE znajduje się 999.30M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TROLLHOUSE?
TROLLHOUSE osiąga ATH w wysokości 0.00104095 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TROLLHOUSE?
TROLLHOUSE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TROLLHOUSE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TROLLHOUSE wynosi -- USD.
Czy w tym roku TROLLHOUSE pójdzie wyżej?
TROLLHOUSE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TROLLHOUSE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:43:55 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Troll House (TROLLHOUSE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,229.01
$103,229.01$103,229.01

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.16
$3,384.16$3,384.16

-0.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.26
$159.26$159.26

-0.78%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.67
$1,477.67$1,477.67

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,229.01
$103,229.01$103,229.01

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.16
$3,384.16$3,384.16

-0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3248
$2.3248$2.3248

+2.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.26
$159.26$159.26

-0.78%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0675
$1.0675$1.0675

-1.63%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039360
$0.039360$0.039360

+3,836.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2166
$0.2166$0.2166

+333.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006200
$0.000006200$0.000006200

+228.38%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000430
$0.0000000430$0.0000000430

+184.76%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.26052
$0.26052$0.26052

+105.50%