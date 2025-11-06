Informacje o cenie TriviAgent by Virtuals (TRIVI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00483987$ 0.00483987 $ 0.00483987 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.62% Zmiana ceny (1D) +10.71% Zmiana ceny (7D) -38.16% Zmiana ceny (7D) -38.16%

Aktualna cena TriviAgent by Virtuals (TRIVI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRIVI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRIVI w historii to $ 0.00483987, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRIVI zmieniły się o -1.62% w ciągu ostatniej godziny, o +10.71% w ciągu 24 godzin i o -38.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Kapitalizacja rynkowa $ 194.36K$ 194.36K $ 194.36K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 383.19K$ 383.19K $ 383.19K Podaż w obiegu 507.21M 507.21M 507.21M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TriviAgent by Virtuals wynosi $ 194.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRIVI w obiegu wynosi 507.21M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 383.19K.