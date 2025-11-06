GiełdaDEX+
Aktualna cena TriviAgent by Virtuals to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TRIVI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRIVI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRIVI

Informacje o cenie TRIVI

Czym jest TRIVI

Biała księga TRIVI

Oficjalna strona internetowa TRIVI

Tokenomika TRIVI

Prognoza cen TRIVI

Logo TriviAgent by Virtuals

Cena TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRIVI do USD:

$0.00038319
$0.00038319
+12.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:43:34 (UTC+8)

Informacje o cenie TriviAgent by Virtuals (TRIVI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00483987
$ 0.00483987

$ 0
$ 0

-1.62%

+10.71%

-38.16%

-38.16%

Aktualna cena TriviAgent by Virtuals (TRIVI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRIVI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRIVI w historii to $ 0.00483987, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRIVI zmieniły się o -1.62% w ciągu ostatniej godziny, o +10.71% w ciągu 24 godzin i o -38.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

$ 194.36K
$ 194.36K

--
--

$ 383.19K
$ 383.19K

507.21M
507.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TriviAgent by Virtuals wynosi $ 194.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRIVI w obiegu wynosi 507.21M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 383.19K.

Historia ceny TriviAgent by Virtuals (TRIVI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TriviAgent by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TriviAgent by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TriviAgent by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TriviAgent by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+10.71%
30 Dni$ 0-19.30%
60 dni$ 0+6.98%
90 dni$ 0--

Co to jest TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny TriviAgent by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość TriviAgent by Virtuals (TRIVI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TriviAgent by Virtuals (TRIVI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TriviAgent by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny TriviAgent by Virtuals!

TRIVI na lokalne waluty

Tokenomika TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Zrozumienie tokenomiki TriviAgent by Virtuals (TRIVI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRIVIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Jaka jest dziś wartość TriviAgent by Virtuals (TRIVI)?
Aktualna cena TRIVI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRIVI do USD?
Aktualna cena TRIVI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TriviAgent by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla TRIVI wynosi $ 194.36K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRIVI w obiegu?
W obiegu TRIVI znajduje się 507.21M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRIVI?
TRIVI osiąga ATH w wysokości 0.00483987 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRIVI?
TRIVI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRIVI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRIVI wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRIVI pójdzie wyżej?
TRIVI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRIVI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:43:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,216.70

$3,383.45

$159.27

$1.0000

$1,477.67

$103,216.70

$3,383.45

$2.3252

$159.27

$1.0675

