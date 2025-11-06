GiełdaDEX+
Aktualna cena trillions Strategy to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TSTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TSTR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TSTR

Informacje o cenie TSTR

Czym jest TSTR

Oficjalna strona internetowa TSTR

Tokenomika TSTR

Prognoza cen TSTR

Cena trillions Strategy (TSTR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TSTR do USD:

--
----
0.00%1D
trillions Strategy (TSTR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:43:26 (UTC+8)

Informacje o cenie trillions Strategy (TSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

0.00%

0.00%

Aktualna cena trillions Strategy (TSTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TSTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TSTR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TSTR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o trillions Strategy (TSTR)

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

--
----

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa trillions Strategy wynosi $ 10.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TSTR w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.81K.

Historia ceny trillions Strategy (TSTR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny trillions Strategy do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny trillions Strategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny trillions Strategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny trillions Strategy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest trillions Strategy (TSTR)

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla trillions Strategy (TSTR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny trillions Strategy (w USD)

Jaka będzie wartość trillions Strategy (TSTR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w trillions Strategy (TSTR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla trillions Strategy.

Sprawdź teraz prognozę ceny trillions Strategy!

TSTR na lokalne waluty

Tokenomika trillions Strategy (TSTR)

Zrozumienie tokenomiki trillions Strategy (TSTR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TSTRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące trillions Strategy (TSTR)

Jaka jest dziś wartość trillions Strategy (TSTR)?
Aktualna cena TSTR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TSTR do USD?
Aktualna cena TSTR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa trillions Strategy?
Kapitalizacja rynkowa dla TSTR wynosi $ 10.81K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TSTR w obiegu?
W obiegu TSTR znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TSTR?
TSTR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TSTR?
TSTR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TSTR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TSTR wynosi -- USD.
Czy w tym roku TSTR pójdzie wyżej?
TSTR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TSTR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:43:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe trillions Strategy (TSTR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

