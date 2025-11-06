Informacje o cenie Triceps (TRIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.13% Zmiana ceny (1D) +1.52% Zmiana ceny (7D) -36.60% Zmiana ceny (7D) -36.60%

Aktualna cena Triceps (TRIX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRIX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRIX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRIX zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +1.52% w ciągu 24 godzin i o -36.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Triceps (TRIX)

Kapitalizacja rynkowa $ 26.88K$ 26.88K $ 26.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 26.88K$ 26.88K $ 26.88K Podaż w obiegu 100.00B 100.00B 100.00B Całkowita podaż 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Triceps wynosi $ 26.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRIX w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.88K.