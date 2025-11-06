Informacje o cenie TriasLab (TRIAS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.626567 $ 0.626567 $ 0.626567 Minimum 24h $ 0.837051 $ 0.837051 $ 0.837051 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.626567$ 0.626567 $ 0.626567 Maksimum 24h $ 0.837051$ 0.837051 $ 0.837051 Historyczne maksimum $ 31.7$ 31.7 $ 31.7 Najniższa cena $ 0.503927$ 0.503927 $ 0.503927 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +24.13% Zmiana ceny (7D) +0.26% Zmiana ceny (7D) +0.26%

Aktualna cena TriasLab (TRIAS) wynosi $0.788726. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRIAS wahał się między $ 0.626567 a $ 0.837051, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRIAS w historii to $ 31.7, a najniższy to $ 0.503927.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRIAS zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +24.13% w ciągu 24 godzin i o +0.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TriasLab (TRIAS)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.89M$ 7.89M $ 7.89M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.89M$ 7.89M $ 7.89M Podaż w obiegu 10.00M 10.00M 10.00M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TriasLab wynosi $ 7.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRIAS w obiegu wynosi 10.00M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.89M.