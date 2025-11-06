GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena TriasLab to 0.788726 USD. Śledź aktualizacje cen TRIAS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRIAS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TriasLab to 0.788726 USD. Śledź aktualizacje cen TRIAS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRIAS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRIAS

Informacje o cenie TRIAS

Czym jest TRIAS

Oficjalna strona internetowa TRIAS

Tokenomika TRIAS

Prognoza cen TRIAS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TriasLab

Cena TriasLab (TRIAS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRIAS do USD:

$0.78872
$0.78872$0.78872
+24.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
TriasLab (TRIAS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:21:48 (UTC+8)

Informacje o cenie TriasLab (TRIAS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.626567
$ 0.626567$ 0.626567
Minimum 24h
$ 0.837051
$ 0.837051$ 0.837051
Maksimum 24h

$ 0.626567
$ 0.626567$ 0.626567

$ 0.837051
$ 0.837051$ 0.837051

$ 31.7
$ 31.7$ 31.7

$ 0.503927
$ 0.503927$ 0.503927

+0.01%

+24.13%

+0.26%

+0.26%

Aktualna cena TriasLab (TRIAS) wynosi $0.788726. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRIAS wahał się między $ 0.626567 a $ 0.837051, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRIAS w historii to $ 31.7, a najniższy to $ 0.503927.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRIAS zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +24.13% w ciągu 24 godzin i o +0.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TriasLab (TRIAS)

$ 7.89M
$ 7.89M$ 7.89M

--
----

$ 7.89M
$ 7.89M$ 7.89M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TriasLab wynosi $ 7.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRIAS w obiegu wynosi 10.00M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.89M.

Historia ceny TriasLab (TRIAS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TriasLab do USD wyniosła $ +0.153298.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TriasLab do USD wyniosła $ -0.2617436132.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TriasLab do USD wyniosła $ -0.2247287808.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TriasLab do USD wyniosła $ -0.0148590524562101.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.153298+24.13%
30 Dni$ -0.2617436132-33.18%
60 dni$ -0.2247287808-28.49%
90 dni$ -0.0148590524562101-1.84%

Co to jest TriasLab (TRIAS)

Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems

An all-platform-supported (Server, PC, Mobile, IoT, etc.) native-application-compatible smart contract execution platform, development framework and collaborating ecosystem. TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TriasLab (TRIAS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny TriasLab (w USD)

Jaka będzie wartość TriasLab (TRIAS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TriasLab (TRIAS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TriasLab.

Sprawdź teraz prognozę ceny TriasLab!

TRIAS na lokalne waluty

Tokenomika TriasLab (TRIAS)

Zrozumienie tokenomiki TriasLab (TRIAS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRIASjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TriasLab (TRIAS)

Jaka jest dziś wartość TriasLab (TRIAS)?
Aktualna cena TRIAS w USD wynosi 0.788726USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRIAS do USD?
Aktualna cena TRIAS w USD wynosi $ 0.788726. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TriasLab?
Kapitalizacja rynkowa dla TRIAS wynosi $ 7.89M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRIAS w obiegu?
W obiegu TRIAS znajduje się 10.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRIAS?
TRIAS osiąga ATH w wysokości 31.7 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRIAS?
TRIAS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.503927 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRIAS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRIAS wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRIAS pójdzie wyżej?
TRIAS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRIAS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:21:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TriasLab (TRIAS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,775.50
$103,775.50$103,775.50

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.92
$3,442.92$3,442.92

+1.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.37
$162.37$162.37

+1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,775.50
$103,775.50$103,775.50

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.92
$3,442.92$3,442.92

+1.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3485
$2.3485$2.3485

+3.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.37
$162.37$162.37

+1.15%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1542
$1.1542$1.1542

+6.35%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03557
$0.03557$0.03557

+42.28%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00373
$0.00373$0.00373

-50.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010312
$0.000010312$0.000010312

+446.18%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2200
$0.2200$0.2200

+340.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4335
$1.4335$1.4335

+76.71%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01900
$0.01900$0.01900

+52.00%