Informacje o cenie Trench Digger (TRENCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01697271 $ 0.01697271 $ 0.01697271 Minimum 24h $ 0.01832459 $ 0.01832459 $ 0.01832459 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01697271$ 0.01697271 $ 0.01697271 Maksimum 24h $ 0.01832459$ 0.01832459 $ 0.01832459 Historyczne maksimum $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 Najniższa cena $ 0.01697271$ 0.01697271 $ 0.01697271 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -4.21% Zmiana ceny (7D) -44.90% Zmiana ceny (7D) -44.90%

Aktualna cena Trench Digger (TRENCH) wynosi $0.01737093. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRENCH wahał się między $ 0.01697271 a $ 0.01832459, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRENCH w historii to $ 0.524208, a najniższy to $ 0.01697271.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRENCH zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -4.21% w ciągu 24 godzin i o -44.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trench Digger (TRENCH)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.37K$ 17.37K $ 17.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.37K$ 17.37K $ 17.37K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Trench Digger wynosi $ 17.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRENCH w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.37K.