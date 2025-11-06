Informacje o cenie TreesCoin (TREES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.69% Zmiana ceny (1D) -5.48% Zmiana ceny (7D) +5.34% Zmiana ceny (7D) +5.34%

Aktualna cena TreesCoin (TREES) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TREES wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TREES w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TREES zmieniły się o -1.69% w ciągu ostatniej godziny, o -5.48% w ciągu 24 godzin i o +5.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TreesCoin (TREES)

Kapitalizacja rynkowa $ 21.25K$ 21.25K $ 21.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 21.25K$ 21.25K $ 21.25K Podaż w obiegu 998.99M 998.99M 998.99M Całkowita podaż 998,994,748.1563767 998,994,748.1563767 998,994,748.1563767

Obecna kapitalizacja rynkowa TreesCoin wynosi $ 21.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TREES w obiegu wynosi 998.99M, przy całkowitej podaży 998994748.1563767. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.25K.