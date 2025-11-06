GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena TRADESMAN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TRADIE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRADIE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TRADESMAN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TRADIE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRADIE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRADIE

Informacje o cenie TRADIE

Czym jest TRADIE

Biała księga TRADIE

Oficjalna strona internetowa TRADIE

Tokenomika TRADIE

Prognoza cen TRADIE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TRADESMAN

Cena TRADESMAN (TRADIE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRADIE do USD:

$0.00017066
$0.00017066$0.00017066
+3.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
TRADESMAN (TRADIE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:42:31 (UTC+8)

Informacje o cenie TRADESMAN (TRADIE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

+3.76%

-4.33%

-4.33%

Aktualna cena TRADESMAN (TRADIE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRADIE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRADIE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRADIE zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.76% w ciągu 24 godzin i o -4.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TRADESMAN (TRADIE)

$ 185.98K
$ 185.98K$ 185.98K

--
----

$ 185.98K
$ 185.98K$ 185.98K

1.10B
1.10B 1.10B

1,095,219,270.259721
1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

Obecna kapitalizacja rynkowa TRADESMAN wynosi $ 185.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRADIE w obiegu wynosi 1.10B, przy całkowitej podaży 1095219270.259721. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 185.98K.

Historia ceny TRADESMAN (TRADIE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TRADESMAN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TRADESMAN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TRADESMAN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TRADESMAN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.76%
30 Dni$ 0-12.55%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest TRADESMAN (TRADIE)

TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick.

TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make.

Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place.

The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TRADESMAN (TRADIE)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny TRADESMAN (w USD)

Jaka będzie wartość TRADESMAN (TRADIE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TRADESMAN (TRADIE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TRADESMAN.

Sprawdź teraz prognozę ceny TRADESMAN!

TRADIE na lokalne waluty

Tokenomika TRADESMAN (TRADIE)

Zrozumienie tokenomiki TRADESMAN (TRADIE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRADIEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TRADESMAN (TRADIE)

Jaka jest dziś wartość TRADESMAN (TRADIE)?
Aktualna cena TRADIE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRADIE do USD?
Aktualna cena TRADIE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TRADESMAN?
Kapitalizacja rynkowa dla TRADIE wynosi $ 185.98K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRADIE w obiegu?
W obiegu TRADIE znajduje się 1.10B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRADIE?
TRADIE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRADIE?
TRADIE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRADIE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRADIE wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRADIE pójdzie wyżej?
TRADIE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRADIE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:42:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TRADESMAN (TRADIE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,242.61
$103,242.61$103,242.61

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,385.65
$3,385.65$3,385.65

-0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.34
$159.34$159.34

-0.73%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.73
$1,477.73$1,477.73

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,242.61
$103,242.61$103,242.61

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,385.65
$3,385.65$3,385.65

-0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3250
$2.3250$2.3250

+2.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.34
$159.34$159.34

-0.73%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0670
$1.0670$1.0670

-1.67%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.037980
$0.037980$0.037980

+3,698.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2174
$0.2174$0.2174

+334.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006020
$0.000006020$0.000006020

+218.85%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000430
$0.0000000430$0.0000000430

+184.76%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.26671
$0.26671$0.26671

+110.38%