Informacje o cenie Topless (TOPLESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00265903$ 0.00265903 $ 0.00265903 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.20% Zmiana ceny (1D) +0.78% Zmiana ceny (7D) -15.10% Zmiana ceny (7D) -15.10%

Aktualna cena Topless (TOPLESS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOPLESS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOPLESS w historii to $ 0.00265903, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOPLESS zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +0.78% w ciągu 24 godzin i o -15.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Topless (TOPLESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 32.47K$ 32.47K $ 32.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 32.47K$ 32.47K $ 32.47K Podaż w obiegu 998.78M 998.78M 998.78M Całkowita podaż 998,784,787.163617 998,784,787.163617 998,784,787.163617

Obecna kapitalizacja rynkowa Topless wynosi $ 32.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOPLESS w obiegu wynosi 998.78M, przy całkowitej podaży 998784787.163617. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.47K.