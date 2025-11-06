Informacje o cenie TOP HAT (TOPHAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00172835 Maksimum 24h $ 0.00189637 Historyczne maksimum $ 0.00297249 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.51% Zmiana ceny (1D) -1.81% Zmiana ceny (7D) +3.06%

Aktualna cena TOP HAT (TOPHAT) wynosi $0.0018313. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOPHAT wahał się między $ 0.00172835 a $ 0.00189637, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOPHAT w historii to $ 0.00297249, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOPHAT zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o -1.81% w ciągu 24 godzin i o +3.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TOP HAT (TOPHAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.76M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.76M Podaż w obiegu 963.09M Całkowita podaż 963,094,445.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TOP HAT wynosi $ 1.76M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOPHAT w obiegu wynosi 963.09M, przy całkowitej podaży 963,094,445.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.76M.