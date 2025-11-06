Informacje o cenie Tonio (TONIO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00560134 $ 0.00560134 $ 0.00560134 Minimum 24h $ 0.00794471 $ 0.00794471 $ 0.00794471 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00560134$ 0.00560134 $ 0.00560134 Maksimum 24h $ 0.00794471$ 0.00794471 $ 0.00794471 Historyczne maksimum $ 0.03598027$ 0.03598027 $ 0.03598027 Najniższa cena $ 0.00348256$ 0.00348256 $ 0.00348256 Zmiana ceny (1H) -0.22% Zmiana ceny (1D) +16.58% Zmiana ceny (7D) -11.41% Zmiana ceny (7D) -11.41%

Aktualna cena Tonio (TONIO) wynosi $0.00700493. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TONIO wahał się między $ 0.00560134 a $ 0.00794471, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TONIO w historii to $ 0.03598027, a najniższy to $ 0.00348256.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TONIO zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +16.58% w ciągu 24 godzin i o -11.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tonio (TONIO)

Kapitalizacja rynkowa $ 700.49K$ 700.49K $ 700.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 700.49K$ 700.49K $ 700.49K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tonio wynosi $ 700.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TONIO w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 700.49K.