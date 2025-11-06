Informacje o cenie Tokeo (TOKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0101101 $ 0.0101101 $ 0.0101101 Minimum 24h $ 0.01061093 $ 0.01061093 $ 0.01061093 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0101101$ 0.0101101 $ 0.0101101 Maksimum 24h $ 0.01061093$ 0.01061093 $ 0.01061093 Historyczne maksimum $ 0.081304$ 0.081304 $ 0.081304 Najniższa cena $ 0.00745933$ 0.00745933 $ 0.00745933 Zmiana ceny (1H) -0.16% Zmiana ceny (1D) +0.48% Zmiana ceny (7D) -21.40% Zmiana ceny (7D) -21.40%

Aktualna cena Tokeo (TOKE) wynosi $0.01028414. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOKE wahał się między $ 0.0101101 a $ 0.01061093, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOKE w historii to $ 0.081304, a najniższy to $ 0.00745933.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOKE zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +0.48% w ciągu 24 godzin i o -21.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tokeo (TOKE)

Kapitalizacja rynkowa $ 547.22K$ 547.22K $ 547.22K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Podaż w obiegu 53.23M 53.23M 53.23M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tokeo wynosi $ 547.22K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOKE w obiegu wynosi 53.23M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.03M.