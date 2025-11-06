GiełdaDEX+
Aktualna cena Tokenize Xchange to 1.94 USD. Śledź aktualizacje cen TKX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TKX łatwo w MEXC już teraz.

Cena Tokenize Xchange (TKX)

$1.94
+2.10%1D
+2.10%1D
Tokenize Xchange (TKX) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Tokenize Xchange (TKX) (USD)

$ 1.88
Minimum 24h
$ 1.96
Maksimum 24h
Aktualna cena Tokenize Xchange (TKX) wynosi $1.94. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TKX wahał się między $ 1.88 a $ 1.96, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TKX w historii to $ 50.43, a najniższy to $ 0.111255.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TKX zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +1.69% w ciągu 24 godzin i o -8.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tokenize Xchange (TKX)

Obecna kapitalizacja rynkowa Tokenize Xchange wynosi $ 155.10M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TKX w obiegu wynosi 80.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 193.89M.

Historia ceny Tokenize Xchange (TKX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Tokenize Xchange do USD wyniosła $ +0.03220597.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Tokenize Xchange do USD wyniosła $ -0.3856120540.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Tokenize Xchange do USD wyniosła $ -1.1811746260.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Tokenize Xchange do USD wyniosła $ -3.118935957756833.

Co to jest Tokenize Xchange (TKX)

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.

The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Tokenize Xchange (TKX)

Prognoza ceny Tokenize Xchange (w USD)

Jaka będzie wartość Tokenize Xchange (TKX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tokenize Xchange (TKX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tokenize Xchange.

Sprawdź teraz prognozę ceny Tokenize Xchange!

Tokenomika Tokenize Xchange (TKX)

Zrozumienie tokenomiki Tokenize Xchange (TKX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TKXjuż teraz!

Inne pytania dotyczące Tokenize Xchange (TKX)

Jaka jest dziś wartość Tokenize Xchange (TKX)?
Aktualna cena TKX w USD wynosi 1.94USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TKX do USD?
Aktualna cena TKX w USD wynosi $ 1.94. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tokenize Xchange?
Kapitalizacja rynkowa dla TKX wynosi $ 155.10M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TKX w obiegu?
W obiegu TKX znajduje się 80.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TKX?
TKX osiąga ATH w wysokości 50.43 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TKX?
TKX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.111255 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TKX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TKX wynosi -- USD.
Czy w tym roku TKX pójdzie wyżej?
TKX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TKX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

