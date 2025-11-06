Informacje o cenie Tokenize Xchange (TKX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.88 $ 1.88 $ 1.88 Minimum 24h $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Maksimum 24h $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 Historyczne maksimum $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 Najniższa cena $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 Zmiana ceny (1H) -0.32% Zmiana ceny (1D) +1.69% Zmiana ceny (7D) -8.47% Zmiana ceny (7D) -8.47%

Aktualna cena Tokenize Xchange (TKX) wynosi $1.94. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TKX wahał się między $ 1.88 a $ 1.96, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TKX w historii to $ 50.43, a najniższy to $ 0.111255.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TKX zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +1.69% w ciągu 24 godzin i o -8.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tokenize Xchange (TKX)

Kapitalizacja rynkowa $ 155.10M$ 155.10M $ 155.10M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 193.89M$ 193.89M $ 193.89M Podaż w obiegu 80.00M 80.00M 80.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tokenize Xchange wynosi $ 155.10M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TKX w obiegu wynosi 80.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 193.89M.