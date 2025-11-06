GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Todin to 0.00082087 USD. Śledź aktualizacje cen TDN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TDN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Todin to 0.00082087 USD. Śledź aktualizacje cen TDN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TDN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TDN

Informacje o cenie TDN

Czym jest TDN

Biała księga TDN

Oficjalna strona internetowa TDN

Tokenomika TDN

Prognoza cen TDN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Todin

Cena Todin (TDN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TDN do USD:

$0.00082099
$0.00082099$0.00082099
+1.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Todin (TDN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:41:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Todin (TDN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00079948
$ 0.00079948$ 0.00079948
Minimum 24h
$ 0.00085581
$ 0.00085581$ 0.00085581
Maksimum 24h

$ 0.00079948
$ 0.00079948$ 0.00079948

$ 0.00085581
$ 0.00085581$ 0.00085581

$ 0.00443116
$ 0.00443116$ 0.00443116

$ 0.00060277
$ 0.00060277$ 0.00060277

-0.36%

+1.65%

-18.15%

-18.15%

Aktualna cena Todin (TDN) wynosi $0.00082087. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TDN wahał się między $ 0.00079948 a $ 0.00085581, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TDN w historii to $ 0.00443116, a najniższy to $ 0.00060277.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TDN zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +1.65% w ciągu 24 godzin i o -18.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Todin (TDN)

$ 120.09K
$ 120.09K$ 120.09K

--
----

$ 659.16K
$ 659.16K$ 659.16K

146.17M
146.17M 146.17M

802,285,308.8540871
802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

Obecna kapitalizacja rynkowa Todin wynosi $ 120.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TDN w obiegu wynosi 146.17M, przy całkowitej podaży 802285308.8540871. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 659.16K.

Historia ceny Todin (TDN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Todin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Todin do USD wyniosła $ -0.0004450863.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Todin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Todin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.65%
30 Dni$ -0.0004450863-54.22%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Todin (TDN)

Todin is a decentralized Web3-powered price comparison and rewards platform that enables users to compare products and prices across multiple e-commerce stores. Built on Cronos, it integrates affiliate marketing models to generate revenue and redistributes a portion of these earnings to users through spending rewards and staking incentives. The Todin platform aims to make smarter shopping decisions more accessible through automation and token-based incentives.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Todin (w USD)

Jaka będzie wartość Todin (TDN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Todin (TDN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Todin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Todin!

TDN na lokalne waluty

Tokenomika Todin (TDN)

Zrozumienie tokenomiki Todin (TDN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TDNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Todin (TDN)

Jaka jest dziś wartość Todin (TDN)?
Aktualna cena TDN w USD wynosi 0.00082087USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TDN do USD?
Aktualna cena TDN w USD wynosi $ 0.00082087. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Todin?
Kapitalizacja rynkowa dla TDN wynosi $ 120.09K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TDN w obiegu?
W obiegu TDN znajduje się 146.17M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TDN?
TDN osiąga ATH w wysokości 0.00443116 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TDN?
TDN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00060277 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TDN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TDN wynosi -- USD.
Czy w tym roku TDN pójdzie wyżej?
TDN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TDN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:41:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Todin (TDN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,173.71
$103,173.71$103,173.71

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.02
$3,383.02$3,383.02

-0.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.17
$159.17$159.17

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.69
$1,477.69$1,477.69

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,173.71
$103,173.71$103,173.71

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.02
$3,383.02$3,383.02

-0.45%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3237
$2.3237$2.3237

+2.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.17
$159.17$159.17

-0.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0664
$1.0664$1.0664

-1.73%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038200
$0.038200$0.038200

+3,720.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2191
$0.2191$0.2191

+338.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006400
$0.000006400$0.000006400

+238.98%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000400
$0.0000000400$0.0000000400

+164.90%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000001900
$0.000000000000000000000001900$0.000000000000000000000001900

+104.74%