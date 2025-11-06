Informacje o cenie Todin (TDN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00079948 $ 0.00079948 $ 0.00079948 Minimum 24h $ 0.00085581 $ 0.00085581 $ 0.00085581 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00079948$ 0.00079948 $ 0.00079948 Maksimum 24h $ 0.00085581$ 0.00085581 $ 0.00085581 Historyczne maksimum $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 Najniższa cena $ 0.00060277$ 0.00060277 $ 0.00060277 Zmiana ceny (1H) -0.36% Zmiana ceny (1D) +1.65% Zmiana ceny (7D) -18.15% Zmiana ceny (7D) -18.15%

Aktualna cena Todin (TDN) wynosi $0.00082087. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TDN wahał się między $ 0.00079948 a $ 0.00085581, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TDN w historii to $ 0.00443116, a najniższy to $ 0.00060277.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TDN zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +1.65% w ciągu 24 godzin i o -18.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Todin (TDN)

Kapitalizacja rynkowa $ 120.09K$ 120.09K $ 120.09K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 659.16K$ 659.16K $ 659.16K Podaż w obiegu 146.17M 146.17M 146.17M Całkowita podaż 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

Obecna kapitalizacja rynkowa Todin wynosi $ 120.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TDN w obiegu wynosi 146.17M, przy całkowitej podaży 802285308.8540871. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 659.16K.