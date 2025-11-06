Informacje o cenie ToadzStrategy (TOADSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00052888 $ 0.00052888 $ 0.00052888 Minimum 24h $ 0.00056154 $ 0.00056154 $ 0.00056154 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00052888$ 0.00052888 $ 0.00052888 Maksimum 24h $ 0.00056154$ 0.00056154 $ 0.00056154 Historyczne maksimum $ 0.00603401$ 0.00603401 $ 0.00603401 Najniższa cena $ 0.00013523$ 0.00013523 $ 0.00013523 Zmiana ceny (1H) +0.94% Zmiana ceny (1D) +3.16% Zmiana ceny (7D) -22.00% Zmiana ceny (7D) -22.00%

Aktualna cena ToadzStrategy (TOADSTR) wynosi $0.00055973. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOADSTR wahał się między $ 0.00052888 a $ 0.00056154, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOADSTR w historii to $ 0.00603401, a najniższy to $ 0.00013523.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOADSTR zmieniły się o +0.94% w ciągu ostatniej godziny, o +3.16% w ciągu 24 godzin i o -22.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ToadzStrategy (TOADSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 530.91K$ 530.91K $ 530.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 530.91K$ 530.91K $ 530.91K Podaż w obiegu 948.80M 948.80M 948.80M Całkowita podaż 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461

Obecna kapitalizacja rynkowa ToadzStrategy wynosi $ 530.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOADSTR w obiegu wynosi 948.80M, przy całkowitej podaży 948803131.0283461. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 530.91K.